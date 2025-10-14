為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏科大無人機課程夯 增定翼機飛行

    2025/10/14 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    屏科大開辦無人機製作及操控飛行教學，並將定翼機的飛行納入。（記者陳彥廷攝）

    無人機正夯，國立屏東科技大學（簡稱屏科大）航空科學課程除開辦無人機製作及操控飛行教學，並將定翼機的飛行納入課程，吸引不少相關科系的學生選課，格外搶手。

    空軍上校退役的徐子圭曾研發F十六戰機引擎電腦監控診斷系統（ECM）並獲得專利，擁有航空設計專長的他獲屏科大延攬擔任航空科學學程，他力主軍民兩用科技，近年還搭上無人機的風潮，加上屏科大原有的植保技術及植物空拍等民用需求，無人機課程更顯熱門。

    徐子圭指出，航空科學學程包括飛行實作、無人機組裝、無線電課程及無人機進階應用，其中飛行實作從原本坊間最常見的多軸旋翼機，再新增定翼機的飛行，讓學生體驗兩種特性不同的無人機在應用上的個別優勢。

    徐子圭說，旋翼無人機在坊間盛行的原因主要是入門門檻低且功能多，但一般的多旋翼機的空中續航時間可能只有十幾分鐘，因此，近年定翼機的長續航優勢浮上檯面，根據實測，定翼機的續航可達至少四倍的四十分鐘，可運用於軍事用途。

    徐子圭表示，烏俄戰爭期間出現的「魚鷹戰鬥機」型式無人機，是結合垂直起降及定翼長續航的量產型，這是最新的趨勢，學生在體驗旋翼及定翼機後，有助於了解兩者的差異性及優點。

