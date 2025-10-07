中秋連假 小琉球逾2萬人次登島

中秋連假為小琉球帶來滿滿人潮，連假三天登島人數逾兩萬人次，中秋節適逢土地公生日，恆春半島一度湧現前往車城福安宮祝壽的車潮，警方預估國慶雙十連假還會湧入可觀的遊客潮。

小琉球旅遊業者表示，今年暑假受到颱風及豪雨影響，交通船停航多日，許多遊客選擇延期至十月連假住宿，加上中秋節吸引不少民眾返鄉團聚，島上才會出現比暑假還集中的人潮。首日登島人數破一．三萬人次，連假第二天五千五百人次登島，昨天收假日仍有兩千多人次登島、一萬多人次離島。

土地公生日 車城福安宮湧人潮

中秋節慶團圓也是土地公的生日，今年恰逢「天赦日」，各地土地公廟都盛大舉辦祝壽活動，台灣最大土地公廟車城福安宮，昨天舉辦祈安遶境大典，並為土地公祝壽，加上連假車流量大增，恆春半島交通一度壅塞，警方適時祭出調撥車道措施紓解車潮。

屏東玉皇宮總幹事陳仁和表示，今年的中秋節恰逢「天赦日」，是玉皇上帝「赦免罪過、祈福」的吉日，本世紀僅有兩次中秋節與「天赦日」重疊，分別出現在二〇二五年、二〇八七年，錯過今年就得再等六十二年，這一天代表「懺悔赦罪、祈福」、「祈求圓滿」，為罕見的「雙吉日 」。

霧台公路跑山 警方機動測速

屏東市慈鳳宮昨晚在永福路舉辦「花好月圓音樂會」，由屏北社區大學烏克麗麗班等團體表演，陪大家一起賞月，並提供三百顆蛋黃酥免費享用，氣氛熱絡。

此外，屏北的霧台鄉在中秋連假也吸引許多遊客前往旅遊，尤其機車族最喜歡在霧台公路上跑山，但沿許多路段速限僅三十公里，警方並設置機動測速照相器，引起汽、機車駕駛人抱怨，認為速限三十公里，宛如交通違規陷阱，敗壞遊客興致。

屏東警方表示，山路車速太快容易發生危險，速限三十公里的路段都位在部落人群進出頻繁或彎道較大地點，提醒駕駛人不要開快車，確保旅遊安全。

