台南推觀光 大阪難波車站打造「案內所」

難波車站台南觀光案內所首日登場，吸引往來民眾了解台南觀光資訊。（南市觀旅局提供）

深耕國際觀光市場，南市觀旅局十月五、六日於大阪市南海電鐵難波車站舉辦台南觀光推廣活動，首創於日本交通樞紐打造台南觀光案內所，開創海外推廣新模式，配合實體活動與廣告，預估可觸及逾三百萬人次。

台南觀光推廣實體活動首次進駐日本主要交通樞紐，以觀光案內所形式呈現，案內所展示多種台南觀光手冊與地圖摺頁，內容涵蓋市區散步、觀光公車與機場快線等交通指引，以及溫泉景點、旅館住宿等多元資訊，並因應世博期間的國際觀光客需求，準備日、英、中三種語言版本，方便不同國籍旅客取用。另外現場也規劃拍照牆與互動集客活動。

請繼續往下閱讀...

觀旅局長林國華表示，台南市持續以透過高人流交通樞紐展示台南觀光亮點與互動體驗。為配合活動同步擴大聲量，自九月廿九日至十月十二日，觀旅局結合車站柱體廣告投放台南主題形象廣告。七日在大阪市中央公會堂舉辦台南觀光講座與北門鹽田御守DIY體驗，邀民眾坐下來深入了解台南。

另，今年適逢月夜野町、新治村及水上町三地合併成立水上町廿週年，四日於當地的月夜野綠地設施運動廣場舉行紀念典禮。南市副市長趙卿惠特地偕同南市議長邱莉莉出席典禮，現場友誼市攤位更特別介紹台南。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法