《雙十連假登場》北市「秋OUT音樂節」 逾90組卡司嗨翻公館

「秋OUT音樂節」場域跨公館商圈、自來水園區、寶藏巖。（北水處提供）

8座舞台展現城市場域特色 打造台北版富士搖滾音樂祭

「秋OUT音樂節」連續三天將於雙十登場，場域跨公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地，精心打造八座舞台、集結國內外逾九十組豪華卡司，今年還加碼「前夜祭」，周邊商圈超過一五〇間商家提供優惠抽獎，也有百攤文創與餐飲市集可逛。台北自來水事業處長范煥英表示，八座舞台分別坐落河濱綠地、園區草地、夜市商圈、古蹟舞台、山坡森林、橋下廣場、池邊舞台以及室內音樂展演空間，充分展現台北城市場域特色，享受音樂不必捨近求遠，在台北就能感受，力求打造台北的小型富士搖滾音樂祭。

選擇多樣 首創音樂節75分鐘壓軸專場

策展人童志偉表示，今年號召多名女性音樂人齊聚一堂，呈現新一代女性音樂人的創作能量，為符合都市人生活節奏，提供多樣參與選擇，除單日演出國內外藝人陣容堅強，同步推出七十五分鐘壓軸專場。

十月十日的「前夜祭」由金曲最佳新人someshiit（山姆）壓軸揭開序幕；十一日卡司包含郭采潔擔綱主唱的神祕樂團Mola Oddity、日本饒舌詩人KID FRESINO、曾獲金曲、金音新人雙入圍的Andr、英倫搖滾雙人組JADE，雙大舞台壓軸為Cornelius與獨立樂迷心中的神級樂團VOOID；十二日有日本話題樂團礼賛、R&B實力女聲Karencici、跨界嘻哈創作人陳嫺靜，加上每次登台都能制霸現場的THAT’S MY SHHH，唱作俱佳的跨界女伶9m88和成團首次八人大編制演出Green!Eyes擔綱壓軸。

超過150間店家、攤販提供優惠抽獎

水處表示，其中四座免費舞台，將由新生代才子吳獻、搖滾樂團閃閃閃閃、溫室雜草、療癒系的靈魂沙發、阿橘（Ahh G）、羊駝小姐等人演唱；結合環境關懷、嘻哈創作的校際競賽「嘻哈大賞」優勝隊伍，諸如政大、元智、東海、北市大、南山高中、永春高中團隊，也會登上「秋OUT」舞台，培養音樂新世代與促進跨界交流。

「秋ZONE區」自己播音樂 美甲塔羅香水咖啡

此外，公館夜市商圈超過一五〇間店家、攤販提供優惠折扣抽獎，活動現場還有一百多攤文創、餐飲市集可逛，聽音樂、逛市集的同時，自來水園區十日至十二日免費入園，十一日、十二日可免費參加古蹟小旅行，參觀百年古蹟「觀音山蓄水池」，園區另設置「秋ZONE」區，讓民眾自由播放喜愛的音樂、做美甲、喝咖啡、體驗香水、算塔羅牌與互動遊戲，活動期間可於園區平時售票口、活動詢問台，免費索取「秋OUT遊玩地圖」，詳細資訊可至官方LINE、IG、FB查詢。

