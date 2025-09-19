為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    涉圖利廠商、侵占三節禮盒 勞發署前北分署長謝宜容 一審判4年半

    前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，涉圖利廠商、侵占三節禮盒，新北地院判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。（資料照）

    前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，涉圖利廠商、侵占三節禮盒，新北地院判處謝宜容4年6月徒刑，褫奪公權3年。（資料照）

    2025/09/19 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕前勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容，指示部屬幫廠商習翌公司量身訂作採購案，圖利金額四十二萬餘元，另以就業安定基金等預算，購買三節禮盒十二盒據為己用；新北地院合議庭斥責謝女所為損及國家機關、全體公務員形象，審酌偵審認罪、繳回犯罪所得等因素，依貪污治罪條例規定減刑後，以圖利、侵占公有財物共三罪，判處謝宜容四年六月徒刑，褫奪公權三年。

    指示幫廠商量身訂作採購案

    法官批謝 損及國家機關形象

    同案被告部分：北分署劉姓女主任、簡姓男股長、郭姓女督導員三名公務員犯圖利罪，判處一年四月至一年八月不等徒刑，習翌公司負責人兄弟檔林峯白、林峯立分別被判刑兩年、一年八月，借牌給習翌投標的徐姓業者判刑五月，上述六人均緩刑但須分別向公庫支付五萬元至十五萬元不等金額。

    據了解，謝女對曾替台北市長蔣萬安設計春聯的林峯白作品充滿好感，於二○二三年新莊本部整修工程採購案公告前，指示部屬與習翌公司開會討論標案內容，甚至拆分工程，避免逾一五○萬元採購案須加入外部評選委員變數，習翌借牌投標獲利廿五萬餘元。

    北分署去年所有對外活動、宣傳品的視覺設計採購案，謝也為習翌公司量身訂作，圖利金額十七萬餘元；她另涉侵占「就業安定基金或就業保險基金」預算，購買合計兩萬餘元的十二盒禮盒贈送親友。至於謝宜容被控罷凌員工案，檢方今年四月以被害者死亡或輕生，與謝女的領導管理行為無法律上因果關係，過失致死部分不起訴。

