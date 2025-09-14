為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    集結60店家 高雄咖啡節11月22日登場

    高雄咖啡節預定11月22、23日在凹子底登場，圖為去年活動盛況。（觀光局提供）

    高雄咖啡節預定11月22、23日在凹子底登場，圖為去年活動盛況。（觀光局提供）

    2025/09/14 05:30

    凹子底公園飄香兩天 品嚐冰滴、精品手沖、義式濃縮和花式咖啡

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局昨宣布，第二屆高雄咖啡節將於十一月廿二、廿三日兩天，在凹子底公園盛大登場，預計集結逾六十店家，從冰滴、精品手沖、義式濃縮到花式咖啡，歡迎全國民眾來高雄參一「咖」。

    融入地產地銷與綠色永續理念

    觀光局長高閔琳表示，全球咖啡「黑金」經濟產值履創新高，每年都有新咖啡產品問世，高雄孕育出多位屢獲世界大獎的烘豆與手沖咖啡大師，也有眾多風格獨具的精品咖啡館，吸引海內外遊客青睞。

    觀光局說明，本屆活動與「高雄市咖啡茶品推廣協會」合作，邀請多位重量級咖啡大師如賴昱權、黃柏勳等與會，也融入地產地銷與綠色永續旅遊理念，鼓勵支持在地生產、在地烘焙的咖啡，享受美味咖啡同時也實踐低碳生活。

    觀光局指出，去年首屆高雄咖啡節由觀光局統籌規劃，並攜手農業局及原民會合作，網羅六十攤特色店家，加上神農市集攤商，共計一百四十家業者現場展售，活動首日即吸引超過兩萬人潮，成功帶動周邊商圈與市集買氣，今年活動備受期待，也廣發咖啡武林帖、歡迎更多優質咖啡業者加入行列，一起打造屬於高雄的咖啡盛典！

    順道遊覽東高雄景點吃美食

    觀光局同時串聯東高雄九區旅遊資源，歡迎大家在參與咖啡節後，也能前往結合生態、人文與美食的東高雄九區，親身體驗產地咖啡的風味，或到茂林賞紫斑蝶，或到六龜寶來、不老泡湯，或至杉林與原民地區參與音樂季與傳統祭典，開啟一段低碳永續又豐富的高雄咖啡深度之旅。

