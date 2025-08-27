風災後部分基地台上網速率仍未復原／NCC提2.95億補助電信業 政院要求補件

丹娜絲風災強風吹倒電桿，造成多處通訊中斷，中華電信緊急調派工程人員與設備全力投入重建作業。 （資料照，中華電信提供）

2025/08/27 05:30

〔記者蔡昀容、林志怡／台北報導〕中南部地區日前遭遇颱風及豪雨重創，目前還在災後復原階段，NCC提出二．九五億元的補助預算，希望提供給設備受到影響的有線電視系統業者及電信業者，遭行政院質疑。對此，NCC主秘黃文哲強調，這筆補助不只用於災後快速恢復，也用於強化基礎建設的抗災能力，以因應極端氣候，會再與行政院溝通。

丹娜絲颱風重創南台灣，造成有線電視二．六萬戶收視中斷、市話一．二萬戶斷線、行動基地台障礙一二九三座，業者雖已調派人力搶修完成，但部分基地台僅以臨時工法恢復，覆蓋範圍與上網速率仍與災前有差距。

工程會：應該罰款而非補助

行政院廿五日開會審視各單位提出的復原計畫，NCC原規劃編列二．九五億元特別預算，補助有線電視系統及電信業者修復通訊設施，但因服務復原速度不如期待，加上NCC未能清楚說明費用估算方式與後續改善措施，被行政院要求補件，在提出具體計畫前暫緩核定。

與會人士透露，會議主持人、行政院公共工程委員會主委陳金德針對災區通訊狀況表達強烈不滿，認為電信服務復原過程緩慢，總統賴清德及院長卓榮泰持續關心，但NCC及三大電信業者仍未能提出有效改善方案，「應該要罰款而非補助」，且NCC不能僅憑一張簡報就籠統帶過，要求編列近三億元補助，應清楚說明補助措施合理性與急迫性。

NCC：用在強化基礎建設

黃文哲表示，這次災區受損情況非常嚴重，想要快速恢復，政府必須提供協助，且過去業者架設相關設備，偏向能通就好，這次NCC提出補助預算，除促使加速復原外，也要求強化基礎建設，讓設備能夠因應極端氣候下的需求。例如過去要求鐵塔抗災能力為十五級風，未來將要求增強至十七級風。

黃文哲強調，電信事業屬於公共事業的一環，不能單純以民間企業的角度看待，NCC會就預算用途與目的，再向行政院說明，每一筆經費也都會用在刀口上。

