    首頁　>　生活

    中研院領先全球 抓出早期肺癌高復發關鍵

    中研院化學所特聘研究員陳玉如團隊，和美國團隊合作分析全球數百個案，完成首次涵蓋歐美與亞洲多族群的大規模肺腺癌蛋白基因體研究。（記者楊媛婷攝）

    中研院化學所特聘研究員陳玉如團隊，和美國團隊合作分析全球數百個案，完成首次涵蓋歐美與亞洲多族群的大規模肺腺癌蛋白基因體研究。（記者楊媛婷攝）

    2025/08/21 05:30

    男女受影響因子不同

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中研院化學所特聘研究員陳玉如團隊和美國合作，完成全球首次涵蓋歐美與亞洲多族群大規模肺腺癌蛋白基因體研究，證實環境致癌物對全球患者有普遍影響，部分早期肺腺癌患者蛋白體特徵跟晚期類似，且因性別受不同因子影響。

    陳玉如團隊分析全球四○六名個案，證實多環芳香烴（PAHs）與亞硝胺等環境致癌物，在不吸菸肺癌患者的突變印記，是全球病患共通現象。肺腺癌有內在與外在因素，內在因素如蛋白體影響，外在因素含二手菸害、汽機車排放廢氣、食品添加物與防腐劑亞硝胺等。

    陳玉如指出，空污、菸害影響男性更大，食品添加物對女性影響明顯；團隊發現名為C2「類晚期」亞型患者，臨床屬第一期癌症，卻和晚期有高相似分子特徵，這些類晚期患者復發影響因子，男性較受外在因素影響，女性患者則多受內在因素影響。發現有助精準治療，研究登上國際頂級期刊「癌細胞」（Cancer Cell）。

