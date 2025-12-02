為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

    2025/12/02 11:24 記者劉詠韻／台北報導
    台北市黃姓清潔隊員涉嫌將殘值不到33元的回收電鍋轉送給拾荒老婦，被檢舉後依違反貪污治罪條例起訴，士林地院今宣判。清潔隊垃圾車示意圖。（資料照）

    台北市黃姓清潔隊員服務近34年，去年因將價值約32元的回收電鍋轉送給拾荒老婦，被檢舉後移送政風單位，檢方依貪污罪嫌起訴。情節經媒體曝光後引發社會譁然，社會輿論普遍認為「立意良善卻遭控圖利」，掀起對司法比例原則的熱議；士林地方法院今（2）日宣判，判有期徒刑3月緩刑2年，褫奪公權1年，全案可再上訴。

    回顧本案，去年7月26日傍晚，台北市北投區清潔隊接獲內部通報，指稱有同仁私下將回收電鍋取走，經調閱影像後，確實發現黃姓隊員從資源回收車上取走電鍋。黃男坦承取走電鍋，並澄清是轉送給拾荒老婦，隊上遂依規定簽報政風單位處理。

    黃男遭訴後，主動向廉政官坦承犯行，並繳回帶走的電鍋。檢方調閱筆錄、監視畫面及環保局勤務規範後，雖認定電鍋殘值僅剩32.56元，但依職務上占有非公用私有財，仍涉嫌觸犯貪汙治罪條例，並建請法院酌減刑度。

    士院今年9月開庭審理，黃男庭後受訪時忍不住落淚，表示當時只是覺得東西（指電鍋）還能用，乾脆送給一名拾荒老婦，好讓她能煮飯過日子，「但沒想到會弄得這麼嚴重」。本案經媒體曝光後，北投區清潔隊長卓昕岑當時回應，該名隊員在職長達34年，平時做事中規中矩，隊上曾安慰他，類似案例過往多未達須入獄程度；他也補充，「轉送婦人一事是黃男自述」，局方不清楚細節。北市環保局長徐世勲則強調，資源回收物收集後即屬市府資產，將加強法治教育，「即便立意良善，但法律仍是第一位」。

    黃姓隊員的遭遇也引起廣泛討論，促使公部門正視「小貪污案件」的處理彈性。法務部今年9月曾發布新聞稿指出，已就「小貪污案件」修法進行研議，目的是讓法官得依情節輕重減輕或免除其刑，以符應社會對公平與正義的期待。同時，法務部正研議擴大檢察官可作成緩起訴處分的範圍，以期在堅守廉政價值的同時，更符合比例原則。

    高檢署隨後跟進，指檢察官偵辦貪瀆案件時，應秉持同理心，做出公正、有溫度、貼近民情的決定，同時發函各地檢署，要求在偵辦貪瀆案件時，注意蒐集並斟酌被告有利與不利事證，以落實客觀性義務；若提起公訴，亦應綜合考量有利量刑因素，宜請法院依法辦理。

