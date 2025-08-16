鬼門關前繞一圈 康橋高中顏溢軒 將重返擊劍賽場

康橋國際學校高中部學生今年4月舉行「築夢康橋壯遊台灣單車環台」活動，22日在彰化途中，遭遇一輛自小客車逆向衝撞。（資料照，民眾提供）

2025/08/16

單車環台遭撞重傷

〔記者翁聿煌／新北報導〕康橋國際學校高中部學生今年四月舉行「築夢康橋壯遊台灣單車環台」活動，廿二日在彰化途中，遭遇一輛自小客車逆向衝撞，有十多名學生受傷，其中傷勢最嚴重的顏溢軒在鬼門關前繞了一圈，在醫療小組和家人守護下逐漸康復，如今積極復健。傷前是西洋劍好手的顏溢軒，更報名重返擊劍賽場，要站直身軀勇敢向前。

家人說，顏溢軒頭部受到撞擊、臉部撕裂傷、左臂開放性傷口，最危險的是靜脈割傷導致嚴重大量失血，送急診的過程曾休克，昏迷指數三，當時醫院發出病危通知，隨即轉送彰化基督教醫院急救。

急救後，顏溢軒又轉往台大醫院救治，在加護病房住了三週，進行插管治療，由於失血過多造成許多影響，腎臟因撞擊受損，腎指數居高不降，腦部缺氧，也造成視力、視野及認知產生障礙，但家屬始終不放棄，再加上醫療小組細心照顧，顏溢軒逐漸恢復健康。

展現強烈意志復健 從不叫苦

家屬表示，顏溢軒從加護病房轉到一般病房後，體能恢復很快，剛開始復健時，他只能站立五秒鐘，但是強烈的意志力支持他繼續復健，從不叫苦。

顏溢軒曾是新北市擊劍比賽國中組個人及團體雙料冠軍，想要重回擊劍場，是他積極復健的動力，個性樂觀的顏溢軒清醒後還表示，「還好被撞的是我，我比較壯，若是其他同學可能會更嚴重」，堅強又善良的心聲，令父母既感動又開心。

