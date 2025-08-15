為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    風災募款倒數一週 目標5億還差7千萬

    丹娜絲颱風重創嘉南地區，造成多處住宅受損亟需修繕與援助，7-ELEVEN、全家、萊爾富與公益團體合作，啟動丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建即時捐款管道，為災區送暖。（萊爾富提供）

    2025/08/15 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕丹娜絲颱風重創雲嘉南，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動「一一四年丹娜絲風災募款專案」，自七月廿一日開跑至八月十三日，已湧入二萬六三一七筆捐款，累計金額達四億二二二四萬一四八八元，距目標五億元已達成八十四％。

    賑災基金會統計，募款專案已接獲二萬六三一七筆捐款，累計金額達四億二二二四萬一四八八元，其中百萬以上捐款共計七十二筆，捐款逾三．二億元。目前已核撥一億一二五萬元給受災縣市政府緊急救災，並派員參與行政院成立的「雲嘉南災後復原前進指揮所」會議，提出救助方案。後續將配合行政院擬定的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」通過情況，規劃第二波補助措施，讓善款專款專用，並與公務預算區隔。

    專案勸募期間自今年七月廿一日起至八月廿日止，為期一個月，募款進入最後倒數一週，基金會提醒，透過LINE Pay及四大超商募集的款項，將於勸募期滿後匯入專用帳戶，若因金融機關作業而需提前關閉，將依基金會對外公告為準。

