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    恆春「不核作」座談 批公投政治假議題

    恆春半島資深反核人士、退休校長江國樑強調，恆春人並非都支持延役，應重視核三重啟公投的程序與效應。（記者蔡宗憲攝）

    恆春半島資深反核人士、退休校長江國樑強調，恆春人並非都支持延役，應重視核三重啟公投的程序與效應。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/06 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島資深反核人士、退休校長江國樑昨天與地球公民基金會董事長李根政，在恆春舉辦「國境之南、你可以不核作」座談。李根政指出，核三廠存在多重風險，沒有政府敢保證安全無虞重啟，公投是政治假議題。江國樑更強調，恆春人並非都支持延役，應重視核三重啟公投的程序與效應。

    「這是公投重啟，不是延役！」李根政強調，全世界沒有重啟舊核電廠的案例，且重啟還有進行環評、安全評估等作業，「上帝也不敢保證沒有安全疑慮」，因此這個耗資十一億的公投根本是假議題，但恆春及屏東人仍須表態不同意，否則未來無論哪一政黨執政，「屏東、恆春人都同意設置核電」公民態度將影響地方命運，失去談判籌碼。

    江國樑及李根政進一步指出，核三廠所在地為恆春半島地質發育不完全的區域，斷層與破碎帶綿密且複雜，持續活動的特性尤為顯著。放眼全球，幾乎無核能電廠會選址於類似這樣的地區，更突顯核三廠選址的潛在風險。

    他們強調，核三廠的危險不僅限於技術層面，更涉及環境與人命安全。江國樑表示，核廢料處理至今無解，回饋金政策也未能真正惠及當地居民，反倒成為政府推展核電的工具。他呼籲民眾正視這些問題，參與公投表達反核立場。「核電廠的風險無人能保證，核廢料問題更是一場未解的危機，舊核能時代已畫下句點」。

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