宜蘭安農溪泛舟重開放 加強維安

三星鄉安農溪是國內泛舟熱門地點，圖中畫面與新聞事件無關。（資料照）

2025/07/22 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪六月八日泛舟發生翻覆意外，造成一死五傷憾事，當時縣府要求全面暫停泛舟活動，歷經月餘，縣府公告重新開放，申請業者須提出加強安全方案送審；至於肇事業者，縣府仍不同意申請，須等檢方釐清責任再討論。

翻覆釀死傷業者 不能申請

安農溪是宜蘭縣泛舟勝地，五十九歲陳姓婦人與親友泛舟不慎翻覆，造成陳婦不治、另五人受傷，也是安農溪歷年來最嚴重事故，原因迄今未明。

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安農溪有兩家業者經營泛舟，意外發生後，縣府六月十日公告全面暫停泛舟活動，但七月十七日公告重新開放。縣府說，肇事業者仍不能申請營業，須暫停至事件責任釐清為止；至於同意開放申請的業者，必須加強安全維護。

縣府說，安農溪不適宜使用動力救生艇，因螺旋葉會打到泛舟艇造成破洞，也會打到石頭損壞，鑑於情況特殊，業者提出替代方案，每航趟在雙賢二號橋及隨行貨車各配置一艘無動力救生艇，最多有三台貨車可各載一艘，以利岸上警戒人員在突發狀況時即時投入救援。此外，每日活動開始前，業者先放一艘橡皮艇巡查河段，排除潛在風險；若發現當日水量較大，為了安全考量，將即時調整行程。

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