親友返鄉幫忙 麻豆文旦落果堆成山

農民將落果文旦撿拾、裝籃後，載至暫置點堆放，等待農會清運。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/13 05:30

〔記者吳俊鋒、王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，讓麻豆文旦掉滿地，災情慘重，連日來農民持續整理，適逢風災後首個週休，又是暑假期間，且天氣轉晴，旅外親友攜家帶眷返鄉幫忙，熱心志工團也趕抵支援，攜手撿拾落果，入袋或裝箱後，爆量湧至集中清運的暫置點，堆出「柚子山」，看似壯觀，令人心疼。

曾在評鑑比賽獲得特等獎三連霸的麻豆郭家文旦，無論在有生產「皇帝柚」之稱的買郎宅，或者附近的過港仔等栽種區都損失慘重，第六代的郭奇坤以幾乎「全軍覆沒」來形容，今年收成剩不到四％；由於人力短缺，加上崇尚自然，無意撿拾落果，將讓其就地腐爛，成為肥料。

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在永康上班的郭鐘炎，昨天回到麻豆買郎宅故居，幫老母親撿拾掉落的文旦，裝入飼料袋後，載往暫置點，讓農會清運，並開始田間復原工作；而磚井里的李國良三兄弟則是帶著妻小返鄉，協助家中長輩整理果園，上下齊心，保住僅剩的收成。

區公所初估產量僅剩2成

麻豆文旦遠近馳名，栽種面積超過八百四十公頃，區公所初估產量僅剩兩成，損失慘重。麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，今年受災的文旦，估計約有兩萬公噸，本月八日起協助清運落果，以利後續的田間復原與管理等工作，依照產地分布，設了五個集中暫置據點，再協助載往掩埋場。

鹿耳社區理事長蔡登進率領教育部青年發展署暑期工讀生、見習生偕同志工、陸戰隊退伍弟兄等前進颱風災區，協助柚農整理柚園。學生首次進災區深刻體會「天災無情」，學生吳依林表示，實際目擊更是震撼，空氣中瀰漫著果皮裂損、泡水後的氣味，滿地都是尚未成熟卻摔爛的文旦。

黃偉哲慰勞支援的環保隊

台南市長黃偉哲昨至白河區、將軍區、麻豆區，慰勞由桃園、高雄來支援的環保隊，還有前往協助清理文旦落果的海陸愛心協會等全國各地民間志工團體，感謝他們協助災後復原、重建。

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