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    大學分科測驗》數乙首登場 考生答題笑出來

    大學分科測驗數學乙登場，高雄考生普遍認為偏易，也比學測簡單，考題多為素養導向，此次題目也偏情境式，生活應用類較多，計算並不複雜。（記者黃良傑攝）

    大學分科測驗數學乙登場，高雄考生普遍認為偏易，也比學測簡單，考題多為素養導向，此次題目也偏情境式，生活應用類較多，計算並不複雜。（記者黃良傑攝）

    2025/07/13 05:30

    〔記者林曉雲、楊綿傑、孫唯容、蘇孟娟、黃良傑／綜合報導〕大學分科測驗今年首度考數學乙，難度如預期屬中間偏易，補教得勝者文教老師解創智表示，範圍雖不同，但數乙比數B相對簡單一點，前兩題簡單到考生在答題時可能會笑出來，數乙本來就是要給學生第二次機會，「學測翻車，分科翻身」。

    試題簡單 「學測翻車，分科翻身」

    大考中心說明，數乙著重基本觀念，沒有繁雜計算，計算步驟也少，數字簡潔，高三數乙單元占四十分，但仍有具鑑別度的題目，例如對數律的基本應用、任意底的對數換至常用對數，也考出微積分。北市陽明高中老師蘇順聖說，試題偏重測驗概念性知識、程序性知識、閱讀與表達的能力，計算量適當。

    全教會：對社會組學生仍偏難

    不過，全教會基隆女中老師楊翔宇說，數乙題型靈活，結合生活情境，對自然組學生易入手，但對社會組學生仍稍偏難，抽牌與換牌、洗衣機程式選擇等生活情境入題，另函數極值與二階導數、定積分應用題組，考驗學生的導函數應用能力。

    台北有不少考生提早交卷。師大附中莊同學表示，題目偏簡單，「不需要想太久，看大概就知道可以算」。大直高中江同學則說，每一題都很送分。大直高中施同學直言：「根本是會考難度」。

    台中考區林姓與吳姓考生認為首屆數乙多是「直觀式」考題，混合題兩大題均不難，其中一題素養類題型考農夫規劃農田最大獲利，屬高三範圍，但只要基本概念即能作答。

    洗衣機計算排列組合 考生說有趣

    高雄鼓山高中張姓考生認為考題簡單，有考題用洗衣機計算排列組合十分有趣。雄中的賴姓考生印象較深刻的是線性規劃題目，是數乙獨有範圍，整體不難。

    大學分科測驗今年首度考數學乙，全中教老師們認為考生熟練基本題型可拿分。（全中教提供）

    大學分科測驗今年首度考數學乙，全中教老師們認為考生熟練基本題型可拿分。（全中教提供）

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