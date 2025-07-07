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    台中21歲黑戶青年 近期就能拿到身分證

    黃姓黑戶青年最快本週就能報戶口，領到身分證，「重獲新生！」 （資料照，台中社會局提供）

    黃姓黑戶青年最快本週就能報戶口，領到身分證，「重獲新生！」 （資料照，台中社會局提供）

    2025/07/07 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市廿一歲黃姓青年出生至今未曾報戶口，無法就學、就業，幾乎如「隱形人」般存在，直到今年二月被趕出家門流落街頭、靠撿回收果腹，才因里長通報而獲得社會關注，如今傳來好消息，DNA鑑定證實與黃父有親子血緣關係，預計最快本週內就能領到人生第一張身分證，迎向嶄新人生。

    DNA鑑定證實與父親有血緣關係

    這名青年從未上過學，心智發展如同小學生，母親為印尼籍移工，生下他不久便失聯，其父因未辦結婚登記無法直接辦理認領，兩人多年窩居在北屯區一處狹小套房，直到黃父認為兒子成年後應自立，將他趕出家門。青年在街頭徘徊，靠撿拾回收維生，被北屯區北京里長蘇乙青發現通報，社會局緊急介入安置，安排他入住安置機構，並協助父子進行DNA鑑定，經證實具親子關係後即可進行認領登記，並報戶口辦身分證。

    目前黃姓青年住在社福機構，有專屬房間與輔導員協助生活技能訓練，也參與團體活動，慢慢建立社交能力，未來將依其興趣與能力，安排就學或就業輔導，助其邁向自立人生。而被他的故事觸動、一群陌生人自發組成「再生父母」群組，昨天得知此訊息更是準備了太陽眼鏡、手機等生活物品，希望儘快交到他手上，慢慢拼回失落的青春。

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