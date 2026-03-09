伊朗道歉都在騙！ 海灣多國今早再挨打 無人機襲巴林至少32傷

巴林通報伊朗無人機襲擊造成至少32人受傷，其中4人傷勢嚴重。（路透）

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）日前向攻擊海灣地區一事向周邊鄰國致歉，還稱不會再對其發動發動攻勢，不過隨後仍持續傳出襲擊事件，今（9日）早波斯灣各國報告遭受更多空襲。

綜合外媒報導，海灣國家今上午再度遭到伊朗襲擊，巴林通報伊朗無人機襲擊了首都以南約5公里的錫特拉鎮（Sitra），造成至少32人受傷，其中4人傷勢嚴重。科威特、卡達也回報今攔截無人機以及飛彈襲擊。

阿拉伯聯合大公國今晨一處石油設施發生火災。沙烏地阿拉伯也回報，部隊攔截了1架襲擊該國大型沙伊巴油田（Shaybah oil field）的無人機。

沙烏地阿拉伯今加大了對伊朗的警告力度，告訴德黑蘭，如果伊朗繼續攻擊阿拉伯國家，它將成為「最大的輸家」。沙烏地阿拉伯外交部在一份聲明中表示：「伊朗沒有在伊朗總統發布演說後落實這一聲明（不襲擊海灣國家）......繼續以毫無事實依據的牽強藉口發動侵略。」

聲明強調，伊朗的襲擊意味著「局勢進一步升級，這將對當前和未來的雙邊關係產生嚴重影響」。

