本週2冷氣團接力！第二波威力更強 專家提醒：春寒料峭

本週兩波冷氣團會是標準的春寒料峭天氣，民眾要注意溫度以及天氣的變化。（資料照）

今（9日）冷空氣南下，氣象署將冷空氣升級為大陸冷氣團等級，預估今晚明晨空曠地區可能降到12度以下；預估週四（12日）還有另一波冷氣團南下，而且威力更強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提醒，本週兩波冷氣團會是標準的春寒料峭天氣，提醒民眾要注意溫度以及天氣的變化。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今明（10日）兩天降雨的狀況會增多，主要降雨區域以苗栗以北、東半部地區為主，預估降雨將持續到明晚，西半部恢復多雲天氣，降雨的範圍又逐漸縮減回到迎風面的東北部、東部一帶為主。

請繼續往下閱讀...

隨著冷氣團南下，今晚明晨中北部、東北部都市地區低溫會降到14到16度，空曠地區可能降到12度或以下，南部及花東都市地區低溫16到18度，空曠地區可能降到15度或以下。明冷空氣持續影響，配合降雨的影響，濕冷的感受較為明顯，北部、東北部白天高溫都只有15到17度，中部及花蓮地區高溫17到19度，南部及台東地區高溫21到23度。

明晚到週三（11日）清晨空曠地區仍有13到15度低溫機會，不過要留意的是降雨減少、空氣轉乾之後會不會有局部輻射冷卻低溫發生的可能性。週三（11日）白天起冷空氣減弱，陽光露臉下溫度會有較明顯的回升，北部、東北部、花蓮一帶高溫19到21度，中部及台東高溫22到25度，南部高溫可回到25至27度。

週四又會有下一波冷空氣要南下，目前氣象署也直接定義是第二波冷氣團要南下，配合乾冷的型態，輻射冷卻作用有機會帶來比第一波冷氣團更為偏低的溫度，尤其是夜晚清晨的低溫，溫度較冷的情況可能會延續到週六（14日），要等到週日（15日）溫度才會回升。

吳聖宇提醒，本週有兩波冷氣團，第二波看起來又更強一些，前面濕後面乾，第二波較強的冷空氣偏向乾冷型態，標準的春寒料峭天氣，民眾要注意溫度以及天氣的變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法