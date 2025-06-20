衛福部：長照3.0 稅收財源充足／累計餘額達2000億元 估計至2035年準備金仍有757億元

長照3.0明年上路，衛福部表示，稅l收累計至今餘額達2000億元完全足夠。圖為高雄市勞工局辦理照服員職訓。（資料照，高雄市勞工局提供）

2025/06/20 05:30

〔記者鍾麗華、林惠琴／台北報導〕長照三‧○明年上路，適用對象將擴及年輕型失智者等，明年七月更將導入智慧科技輔具，且可用額度調高為每三年六萬元，走入智慧照護時代。衛福部次長呂建德表示，現行長照財源來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅等，累計至今餘額達兩千億元，就算到二○三五年準備金仍有七五七億元，顯示稅收制完全足夠。

明年急性後期照護適用對象估五千多人

衛福部說明，目前僅六十五歲以上失能老人、失能身心障礙者、五十五歲以上失能原住民、五十歲以上失智症者，能使用長照服務，明年起將擴大至不分年齡的急性後期照護（PAC）失能者及年輕型失智者，另強化中重度照顧，規劃充實晚間照顧及夜間緊急服務量能，並結合社宅或公私資源於缺乏區布建長照資源。

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長照司副司長吳希文表示，年輕型失智者或中年發生意外的失能者，對社會與家庭影響甚鉅，為減輕照顧者負擔，並延緩失智失能狀況而列入長照對象。以明年人口推估，未滿六十五歲失智者約一．四萬人，其中失智且失能可用長照約八百人；PAC適用對象則估五千多人。

新興輔具納入給付是「很大的突破」

吳希文指出，現行長照給付輔具以傳統拐杖、輪椅等為主，但市面上已出現智慧床墊具壓力感測、協助翻身功能，以及能夠感測有無障礙物的移動工具、監測尿量的排泄器具等，考量隨著病情變化所需輔具不同，加上新興輔具價位可能較高，因此納入長照給付，坦言是「很大的突破」。不過，開放廠商申請需要緩衝期，排定明年七月實施，屆時使用移位、移動等智慧科技輔具，可用輔具給付額度從現行每三年四萬元調高為六萬元。

針對各界關注財源議題，呂建德解釋，長照財源包括遺贈稅、菸稅、房地合一稅，累計到目前為止餘額達二千億元，目前是「收入大於支出」，就算到二○二九、二○三○年可能會出現一個交叉，但是到二○三五年仍有將近七五七億元準備金，以目前稅收制是完全足夠。對於民團呼籲加熱菸課稅挹注長照，他認為，站在衛福部立場是多多益善，且這也能有更好的福祉。

學者主張推動「長照保險法」待討論

至於有學者主張推動「長照保險法」，採行長照保險制度，呂建德分析，牽涉到「雇主負擔」問題，德國與日本分別於一九九六年及二千年開辦長照保險時，都面臨此問題，當中必須思考正當性等課題，還有討論空間。

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