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    陶博館、新北美術館 暑期免費戲水

    新北市美術館「戲水沙坑」於七月一日至八月底開放。 （擷取自臉書「新北市美術館」）

    新北市美術館「戲水沙坑」於七月一日至八月底開放。 （擷取自臉書「新北市美術館」）

    2025/06/19 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕炎炎夏日何處去？新北市立鶯歌陶瓷博物館六月卅日前免費參觀，戲水池將於六月廿五日至八月卅一日免費開放，還有假日販售窯烤麵包、可愛陶瓷藝術品、免費親子空間「小陶窩」；新北市美術館的戲水沙坑也將於七月一日至八月卅一日開放，清涼消暑。

    陶博館6月30日前免費參觀

    陶博館館長張啟文表示，戲水池開放期間為每週三至週日，平日上午九點卅分至下午五點、假日延長到晚上六點，假日販售窯烤麵包，親子空間「小陶窩」提供親子圖書、桌上益智遊具，販售文創商品與水果口味冰棒；戲水時須注意安全，禁止攀爬、重壓藝術品，並遵守工作人員指引。

    此外，戶外陶瓷藝術園區布置可愛的藝術品，陶藝家呂巧智作品《嗒噠Ta─Da》是眼神逗趣的橘色松鼠陶塑，肚子藏著垃圾，提醒民眾守護自然、珍惜生命；徐仲葳作品《根》是小女孩與水貂坐在花園，象徵人和動植物平起平坐；吳宗彥作品《與之共生》將板塊鑲嵌於動物上，表達環境被破壞的意象。

    新北市美術館表示，「戲水沙坑」將於七月一日至八月卅一日的每週三至週日，平日上午十點至下午五點卅分、假日延長到晚上六點免費入場，遇天候不佳或定期清潔將彈性調整時間，公告在官網與社群平台。

    鶯歌陶博館戲水池六月廿五日起免費開放。圖為去年戲水情形。（檔案照，記者陳奕劭攝）

    鶯歌陶博館戲水池六月廿五日起免費開放。圖為去年戲水情形。（檔案照，記者陳奕劭攝）

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