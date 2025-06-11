琉璃蟻害嚴重 雲林議員促積極防治

林內坪頂村的竹林琉璃蟻害嚴重。 （林賢宗提供）

2025/06/11 05:30

林內、古坑通報暴增700件 縣府宣導及教做餌劑預防

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林林內、古坑山區這幾年琉璃蟻蟻害嚴重，每到夏天氣溫高、潮濕，琉璃蟻大軍就出現，令民眾非常苦惱，縣議員張維崢要求縣府要積極防治。雲林縣動植物防疫所長廖培志說，目前最有效的防治方法是餌劑，會持續到社區、學習宣導及教做餌劑。

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數量越來越多 家電也損壞

林內坪頂村長林賢宗說，山區筍園竹子上、路旁樹木都可以看到大量琉璃蟻在樹幹上爬行，還有村民反映，家中插座旁電箱、水管、冷氣等，都成為琉璃蟻蟻窩，試過各種方法都無效，數量反而越來越多。

張維崢表示，近來接獲許多山區村民陳情，指住家牆壁、家電，還有果園、筍園都遭琉璃蟻占據，造成水管堵住，冷氣及電腦等家電損壞，東西放在屋內一下子就引來琉璃蟻，還會咬人，影響生活品質。

噴藥反造成蟻群快速擴散

張維崢指出，荔枝椿象因會危害荔枝、龍眼等農作物，這幾年政府大力防治下，通報件數從五百多件減至五十件，反觀琉璃蟻害通報卻暴增，從五十件增至七百件，原因與琉璃蟻沒有天敵，且政府防治力道沒有荔枝椿象積極，要求縣府提出計畫積極防治。

廖培志表示，琉璃蟻即為疣胸琉璃蟻，主要棲息在海拔五公尺以下的淺山區域，多以竹林、雜木林、果樹等環境為主，並不會危害農作物，也會在住家天花板、電箱、竹竿、水管中，若是噴藥防治反而會造成牠們驚嚇離巢快速擴散，目前採用的防治方法為自製低毒性餌劑，即以三％硼酸加上十至廿％的蔗糖水，放置在地上、樹上，去年有結合植物醫師到社區、學校指導自製餌劑，今年會持續加強宣導。

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