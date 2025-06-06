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    高雄新興公園旁蓋社宅 保留百年老榕

    國家住都中心選定新興公園旁土地，規劃蓋新興安居社宅，二戰後美軍宿舍「榕之屋」屬非歷史建築物將拆除。（記者葛祐豪攝）

    國家住都中心選定新興公園旁土地，規劃蓋新興安居社宅，二戰後美軍宿舍「榕之屋」屬非歷史建築物將拆除。（記者葛祐豪攝）

    2025/06/06 05:30

    美軍宿舍「榕之屋」認定非歷史建築物將拆除 林欽榮：將把意象融入

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新興區目前並無社宅，國家住都中心選定新興公園旁土地，規劃蓋新興安居社宅，預計拆除二戰後美軍宿舍「榕之屋」，百年老榕也傳不保，引起地方不捨；國家住都中心表示，「榕之屋」經文化局認定為非歷史建築物，市府則強調百年老榕一定保留。

    八德、民族路附近 規劃建3棟社宅

    國家住都中心規劃在新興區八德、民族路附近的國產署土地，興建三棟共五九五戶的新興安居社宅 ，基地內現有二戰後美軍宿舍的榕之屋、百年老榕樹、滾球場等。

    榕之屋老舊漏水 有結構安全問題

    榕之屋是二○○二年工務局以「老榕樹之屋」理念保留，後由社區認養整修，經常辦活動，是社區具人文歷史的活動空間。居民近日在說明會盼保留全貌，建議社宅可設在新興區公所後方停車場（政戰局管有）、或民族拖吊場（台銀土地）。

    國家住都中心表示，榕之屋經過文化局認定為非歷史建築物，前年民間表示要保留修復，今年則有人認為建物老舊漏水，有結構安全問題，建議拆除；目前規劃方向是拆除榕之屋，保留更多樹木與綠地。

    住都中心強調，高雄社宅能量尚不足，中籤率偏低，仍有社宅需求。經盤點，本基地為新興區唯一可建築用地； 民眾提到區公所後方停車場，正辦理都更，民族拖吊場則有公用需求。

    99棵樹木 由專家評估處置方式

    居民也質疑，外傳社宅將剷除九十九棵樹木；住都中心回應說，會請第三方專業團隊，評估樹木處置方式，目前非最終方案，將於執照申請階段，依法辦理交評等作業。

    議員湯詠瑜建議將新興安居命名為「榕之屋安居」，保留歷史記憶，並將運動中心及社福設施納入規劃；副市長林欽榮表示，已舉辦兩次地方說明會，老榕樹一定保留，若榕之屋無法保留，將把意象融入。

    「榕之屋」旁的百年老榕，市府則強調一定保留。（記者葛祐豪攝）

    「榕之屋」旁的百年老榕，市府則強調一定保留。（記者葛祐豪攝）

    美軍直接觀察澎湖城鄉韌性演習，落實駐澎美軍傳聞。（記者劉禹慶攝）

    美軍直接觀察澎湖城鄉韌性演習，落實駐澎美軍傳聞。（記者劉禹慶攝）

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