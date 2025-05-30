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    基隆劉銘傳隧道 年底可望全面開放

    劉銘傳隧道南口封閉，軍方同意讓出部分土地，讓隧道口打開。 （記者盧賢秀攝）

    劉銘傳隧道南口封閉，軍方同意讓出部分土地，讓隧道口打開。 （記者盧賢秀攝）

    2025/05/30 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市定古蹟「劉銘傳隧道」修復後，目前僅開放北口，同時避開蝙蝠的哺育期，去年五月開始僅團體預約導覽，但評論不佳。市府與軍方協調，軍方同意讓出部分土地，讓隧道南口打開，市府正在施做步道串聯到古蹟獅球嶺砲台，預計今年底可全面開放，並從隧道連接到砲台，但會採取人流管制，尤其是蝙蝠的哺育期。

    軍方讓出部分土地 打開隧道南口

    市定古蹟「劉銘傳隧道」，又稱獅球嶺隧道，一八九○年完工，是台灣首座也是僅存的鐵路隧道遺址，因隧道內排水不良有部分崩塌，二○○九年起封閉隧道，二○一九進行古蹟修復，二○二三年底重新開放團體預約參觀，去年四月開放自由參觀，吸引很多參觀人潮。

    但隧道內約有十幾廿隻台灣葉鼻蝠，五月到九月為繁殖期及哺育期，參觀人潮恐干擾蝙蝠育幼期，因此去年五月起僅開放團體預約導覽參觀。

    市議員吳驊珈和秦鉦都關心劉銘傳隧道開放時間，市議員吳驊珈指出，許多遊客到劉銘傳隧道卻發現大門緊閉，預約政策發展不盡如人意，更在google map上的評論不佳，希望儘早開放。秦鉦建議劉銘傳隧道至獅球嶺砲台的指標做好，此外在八德路劉銘傳隧道意象燈飾與護欄損壞，應儘速修復。

    文化觀光局長江亭玫表示，劉銘傳隧道南口原本封閉，軍方同意柵欄往後移，部分廢棄崗哨拆除，文觀局從南口興建步道到獅球嶺的平安宮，可以銜接到獅球嶺砲台，預計十一月完工，劉銘傳隧道預計年底會全面開放，從隧道一直延伸到砲台。

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