10屠宰場獲認證 生鮮豬肉輸日將重啟談判

台灣將於月底被世界動物衛生組織認定為三大豬病非疫區，將是亞洲唯一。（資料照）

2025/05/29 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣今日獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為傳統豬瘟非疫區，成為三大豬病非疫區後，將盡速展開台灣生鮮豬肉輸日談判。防檢署指出，輸入國都會要求外銷豬肉屠宰場取得「食品安全管制系統」（HACCP）認證，我國已有十家屠宰場獲得認證，屠宰量能充裕。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，感謝所有防疫人員的努力，這是台灣生鮮豬肉擴大外銷的最後一哩路，隨生鮮豬肉外銷市場的增加，更能調節國內豬肉的產銷並維持價格，確保豬農收益；台灣冷凍肉品工業同業公會總幹事林正祥指出，台灣冷藏豬肉在東亞具有競爭力，台灣生鮮豬肉去年底重返新加坡市場，大獲歡迎，迄今每個月都有穩定出貨。

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林正祥指出，台灣豬世界一流，即使需求增加，國內養豬場取得牧場登記或增加養豬頭數都非常困難，也導致國內養豬量能不太可能再重返口蹄疫爆發前的千萬頭數榮景。

農業部畜牧司長李宜謙指出，台灣豬目前以內需為主，但外銷榮景可期，為提升養豬效率，並符合高端市場要求的動物福祉，我國除訂定豬隻友善飼養指南，二○二一年起更投入百億養豬基金協助養豬場升級為高床豬舍。

李宜謙表示，我國近年也推動豬隻強制納保死亡保險，今年還會將運輸過程死亡的豬隻納保理賠，就是要全程掌握豬隻所有可能的去處與流向，以符合出口市場對溯源的要求。

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