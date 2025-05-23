雲林國小合唱團 獲企業捐助10萬

台中麗富康公司捐10萬元給雲林國小合唱團，盼孩子可以站上國際舞台圓夢。（記者黃淑莉攝）

2025/05/23 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林國小合唱團在今年全國學生音樂比賽及全國師生鄉土歌謠比賽拿下雙特優，將在七月前往韓國濟洲島參加世界合唱大賽，旅費不足一五○萬元，陸續有企業及個人贊助，其中台中一家企業昨日捐助十萬元，還短缺五十萬元，希望拋磚引玉有更多人支持，讓小朋友能站上世界舞台唱出台灣美聲。

7月將到韓國濟洲島參加比賽

捐贈儀式昨天在學校前庭舉行，合唱團團員獻唱兩首在全國賽得獎的歌曲，歌聲搭配動作，現場來賓讚不絕口。雲林國小校長關勝周表示，感謝台中麗富康公司支持，十萬元將全數用於合唱團前往濟洲島參賽的交通、住宿等相關費用，以減輕學生的負擔，讓孩子可以無後顧之憂展現實力，為學校、為雲林及為台灣爭光。

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雲林國小家長會長賴洧勝指出，合唱團四十八名團員每人自付一萬六千元旅費，還不足一五○萬元，現籌募到一百萬元，各界的支持不僅是金錢上的支援，更是精神上的肯定與鼓勵，在世界大賽中孩子將表演三首代表台灣意象的布袋戲、原住民音樂的歌曲，這股力量能讓孩子產生無比信心與勇氣去挑戰自我，站在世界舞台上能自信唱出雲林的驕傲及台灣的美聲，讓世界看見台灣文化。

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