飼料添加中草藥 龍潭友善養雞場獲認證

龍潭區一處農場友善放牧2萬隻雞，並選用添加中草藥飼料。 （記者黃政嘉攝）

2025/05/21 05:30

記者黃政嘉／專題報導

桃園市龍潭區一家佔地逾二．九公頃農場，友善放牧二萬隻蛋雞，並選用畜產科技公司的中草藥飼料添加物，無抗生素養殖，調整蛋雞生理，市府認證走出實驗室的中草藥飼料技術與友善養雞方法，全國少見。

五十二歲農場場主張守忠會聽雞「說話」，聲音高亢代表高興，低微拖長就是生病，希望蛋雞也有好的「職場環境」，透過自動化機器如迴轉壽司在場裡輪轉供應飼料，輸送帶旁有專屬「產房」，產下的蛋隨產線

送到前台，避免蛋雞受驚嚇。

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10多種中草藥配比 提高存活率

卅八歲楊舒翔向張請益農場經營之道而結緣，楊在宜蘭大學求學研修動物疫苗專業，了解動物疾病、免疫系統的學理，約十年前開始把中草藥做很多測試及配比，首重用於動物是安全的，配方由十幾種中草藥組成，包含薑黃、魚腥草、紫蘇等，實驗飼養的土雞存活率平均達八十八％、白肉雞約九十八％，都與業界使用抗生素養的雞隻差不多水準，已有桃園、苗栗、台中等三家養雞場的六萬多隻雞食用。

中興大學動物科學系教授陳洵一表示，很多類似的中草藥飼料在研究階段顯示有效，沒辦法量產上市多因成本過高，楊舒翔的研發成果，能與張守忠等畜牧業者合作推廣，做到商業化應用，難能可貴。

市府青年事務局辦理ESG菁英輔導團隊，楊舒翔擁有無抗養殖專業技術，前年入選後，助其取得ESG影響力報告書，連結淨零碳排，幫助溝通客戶，去年度獲得桃市地方產業創新研發推動計畫補助七十一萬元，另有低租金辦公室、輔導參展。

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