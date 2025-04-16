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    新北去年兒童交通事故1163傷 交叉路口最多

    新北去年兒童交通事故有1163人受傷，交叉路口最常發生，推估與學生通勤有關。圖為放學時間板橋後埔國小學生過馬路情形。（記者董冠怡攝）

    新北去年兒童交通事故有1163人受傷，交叉路口最常發生，推估與學生通勤有關。圖為放學時間板橋後埔國小學生過馬路情形。（記者董冠怡攝）

    2025/04/16 05:30

    下午4點至6點最常發生 推估與學生通勤有關 交通局將加強宣導

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市府昨天召開道安會報指出，去年零至十二歲兒童交通事故雖無人死亡，但有一一六三人受傷，好發時間、地點介於下午四點至傍晚六點、交叉路口，推估可能與學生通勤有關；今年規劃在板橋、蘆洲劃設二處行人友善區，改善區域交通。

    板橋、蘆洲規劃2處行人友善區

    市府表示，二○二四年兒童事故受傷人數多達一一六三人，所幸無人死亡；事故當事人以乘客佔比七十五．三％最高，其次是行人十五．三％、自行車七．三％。下午四點至晚上六點最常發生，晚上六點至八點、早上六點至八點居次，地點為交叉路口五十二．九％、路段四十三．四％佔大宗。

    交通局交通安全科代理科長李淑惠說明，上述僅針對事故資料進行數據分析，尚無法斷定是否時間、地點都與上下學、校園周邊有關，事故類型可能包含家長接送、去安親班或補習班、外出遊玩、住家附近騎腳踏車、路邊障礙物遮蔽視線、寵物暴衝、開車門所導致，將檢討通學環境，加強宣導正確用路觀念。

    議員籲與各級學校建立檢討制度

    市議員黃淑君說，交通安全規劃需考量周邊硬體建設，若僅調整標誌或標線，恐治標不治本，市府應提出短、中、長期的檢討計畫，並與各級學校建立檢討制度，落實交通需求規劃。議員籲與各級學校建立檢討制度

    交通局專門委員林昭賢補充，今年要施作二處行人友善區，具人潮較多、有大眾運輸場站、學校、市場或商圈等特性，劃定範圍後檢討人行動線、交通設施，其中一處選定板橋區忠孝國中、後埔國小，匡列周邊三百公尺區域，輔以標線或降速，提升通行安全，最快本月辦理會勘，擇日舉行說明會蒐集民意，預計下半年施工。

    另一處行人友善區為蘆洲區空中大學，鄰近蘆洲國小，結合人行道改善工程計畫，從原本的中正路、忠孝路、復興路廊擴大至三民路，完善巷道設施與標誌、標線，正在著手規劃。

    靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏認為，根據市府資料結合日常生活經驗，推測機車載送的事故應佔多數，若發生碰撞，「肉包鐵」容易受傷，但家長擔心環境不安全，即便學校距住家不遠，部分家長仍傾向不讓孩子走路上學，因此應回歸人本交通，透過工程手段，提醒駕駛人進入通學區，降低行駛速度，並完善行人設施。不過，建議未來統計分析應納入事故熱點、傷勢狀況等，否則數據過於空泛很難聚焦。

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