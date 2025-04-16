《台南》推廣寵物登記 4/21起前200名送提袋

台南市吉祥物「巷仔Niau」響應家貓寵物登記，成為全國首隻正式登記的「虛擬寵物」。（記者王姝琇攝）

2025/04/16 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市吉祥物「巷仔Niau」響應家貓寵物登記，成為全國第一隻擁有正式登記的虛擬寵物。動保處加碼，廿一日起，前兩百名登記並開通寵物身分證可獲精美提袋。

動保處昨日舉辦寵物登記宣傳推廣，動保處吉祥物豆哥與凱娣、超人氣「巷仔Niau」及兩隻可愛毛孩「偷比」與「咪寶」現身，可愛模樣成為全場吸睛焦點，並秀出「巷仔Niau」寵物身分證。

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動保處邀2吉祥物、「巷仔Niau」宣傳

動保處自廿一日起，前兩百名在新營處本部、忠義辦公室、灣裡收容所、善化收容所等四個辦公處所，新辦家貓寵物登記並開通，現場加贈巷仔Niau或豆哥凱娣精美提袋任一款；此外，寵物紙本登記證電子化成「寵物身分證」，開通後，飼主可線上檢視寵物基本資訊，也可更新資訊。

市長黃偉哲表示，「巷仔Niau」乘載著台南四百年來累積的多元底蘊，不僅是台南文化象徵，透過領取寵物身分證儀式，代表台南對動物保護的重視，讓市民朋友了解寵物登記的重要性。

全市已有8萬餘家貓完成寵物登記

動保處代理處長洪振凱說，台南被評列為「直轄市及縣（市）政府辦理寵物登記業務績效評鑑」特優，是全體市民對動物保護認知的提升及共同努力的成果；目前寵登網顯示，台南市約有八萬餘隻家貓已完成登記，近年來飼養貓總數節節高升，呼籲飼主落實寵登，肩負起對毛孩的責任。

農業局長李芳林說，農業部修正公告「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，今年元旦開始實施，且給予一年緩衝期，屆時若未依規定為貓辦理寵物登記，可處三千元以上、一萬五千元以下罰鍰。

自21日起前200名新辦家貓寵物登記並開通，加贈任一款精美提袋。（記者王姝琇攝）

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