彰縣公幼改登記分發 2階段報名

2025/04/15 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕因應少子化及教育資源分配不均等問題，彰化縣今年取消公立幼兒園獨立招生，改採「聯合登記、統一分發」新制。縣府教育處表示，招生分二階段進行，第一階段優先開放給特殊身份對象登記，其他幼兒一律視為一般生，統一於第二階段報名，若超出則線上抽籤決定，希望藉此提升招生公平性與效率。

一階優先開放特殊身份對象 現場報名

彰化縣幼兒園師生比一比十二，各校招生名額大都一、二○人左右，僧多粥少，每到招生季，校方的人情壓力就來，讓校長頭痛。像是彰化市南郭國小附設幼兒園，每年報名人數都遠超過招生名額，最終以抽籤決定。校長王春堎表示，今年改由教育處統一招生，控管各校登記情形，人數超過再調配分發，最後是否就讀，仍由家長選擇。

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二階一般入園線上報名 人數超過再抽籤

教育處指出，招生流程第一階段為「優先入園」登記，四月廿一日至廿三日，需攜帶證明文件親自到幼兒園辦理，對象包括低收入戶、中低收入戶子女、以及身心障礙幼兒與中度以上身障者子女、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女、持彰化縣鑑輔會核發「暫緩入學」證明者、有三名以上子女家庭的幼兒園所屬機關學校教職員工子女、有兄姊在一一四學年度就讀同園或同校所屬園者。

第二階段「一般入園」登記，五月一日上午九時至六日中午十二時止，僅限線上報名，每名幼兒只能選報一所幼兒園。報名網站為「彰化縣政府數位便民櫃台」（https://edesk.chcg.gov.tw/）。

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