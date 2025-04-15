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    考察橘線 交通部長︰中捷落後其他都市

    立法院交通委員會到台中機場考察中捷橘線進度。（記者歐素美攝）

    立法院交通委員會到台中機場考察中捷橘線進度。（記者歐素美攝）

    2025/04/15 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會昨至台中機場考察台中捷運橘線進度，交通部長陳世凱表示，他是台中人，長期關心台中交通建設，交通部目前正審查橘線部分，針對橘線延伸路線及與台鐵界面銜接問題，要求市府應有初步說法，未來整體推動比較安心，台中捷運系統落後其他都市不少，現在要急起直追，每一條捷運的進度都不可以落後。

    台中市捷運局副局長陳育正表示，捷運橘線可行性評估去年十月已送交通部審議，俟綜合規劃經政院核定後，將啟動用地取得、設計和施工，預計需十二年完工。

    橘線可行性評估送審議

    鐵道局長楊正君表示，可行性評估報告中會在干城車站增設車站，儘量讓台鐵和捷運藍線可轉車，這很重要，還涉及台鐵公司在此處的開發招商，建議市府在可研階段一併進行相關工程界面，不要等下一階段核定才做。

    陳育正表示，台中捷運橘線本線已先進行，橘線延伸海線，有人建議延伸至沙鹿、有人建議延伸至藍線第一站台十線，目前可行性評估正在公告；台鐵界面問題主要在於藍線，市府於細部計畫時也會和台鐵溝通協調。

    市議員江和樹表示，橘線開通可拯救台中交通，從屯區直達台中，搭機方便，台中交通可明顯改善，也可帶動經濟發展。

    立法院交通委員會召委林國成表示，立法院只要有關交通建設就不分黨派，台中因人口成長和地理環境，捷運很有必要，交通網及建設需要加速。

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