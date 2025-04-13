夫妻共簽器捐卡 夫離世前捐眼角膜

器捐受贈者代表許小姐（左）獻花給器捐家屬代表王太太。（記者蔡淑媛攝）

2025/04/13 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總昨日舉行器官捐贈感恩追思音樂會，大愛器捐的王先生三十年前就與妻子一同簽下器捐卡。前年肺病過世前聯繫器捐協調師，遺愛人間，捐出眼角膜，另名器官受贈者許小姐洗腎十二年，兩年前受贈大愛腎臟重生，她感謝器捐者及其家屬，給予生命再造。

王太太說，丈夫兩年前因為肺纖維化反覆住院，在病房叮囑她，生命走到最後一定要記得夫妻的共同信念，將身體可用的器官捐給需要的人，她希望能鼓勵更多人簽下器官捐贈同意書，把愛傳承下去。

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受贈者許小姐則代表受贈者們表達感謝，謝謝捐贈者將寶貴的腎臟捐出來，讓她重新燃起生命鬥志，也勉勵所有等待移植的病人，都有面對生命挑戰的勇氣。

台中榮總移植醫學管理會副執行長楊晨洸指出，國人等待器官移植約有一．五萬人，但每年器捐者僅一百多人，以最大宗的腎臟來說，等待腎臟有八千五○○人左右，希望民眾能在生命末期時將有用的器官捐出，讓愛的生命延續；目前全台簽署器捐卡約六十五．三萬人，其中去年有一萬餘人。

衛生局長曾梓展表示，捐贈者完成捐贈後，其配偶及三親等內血親若未來有器官移植需求，將優先獲得器官捐贈的機會。

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