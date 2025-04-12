山難頻傳 登山界促究責失職嚮導

山難頻傳造成搜救前線的消防與空勤人員疲於奔命。 （南投縣消防局提供）

2025/04/12 05:30

記者劉濱銓／專題報導

近來山難頻仍，山域廣闊的南投縣今年在中央山脈南三段，接連發生山友因裝備不足求救，由空勤直升機載運下山，甚至有單一登山隊，空勤得分三架次載廿四人下山，簡直把空勤當「空巴」，引發登山界撻伐，大聲疾呼政府對不負責的嚮導祭出重罰，莫讓登山自治條例流於形式。

開放山林加疫情影響 民眾瘋登山

南投縣二○一七年實施「登山活動管理自治條例」，當時外界認為可降低山難發生，二○一九年底政府宣布開放山林，提倡登山安全「風險自負」，隔年南投山難達六十八件，後來受疫情影響，以及登山網紅推波助瀾，民眾瘋登山，南投縣二○二二、二○二三年山難案件，分別飆升至八十七件、九十三件。

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開罰首例 未依登山計畫且無證照

檢視登山條例裁罰案件，以二○一八年登南三段受傷求援，最後卻「落跑」的葉姓山友最知名，當時因未依登山計畫登山，以及未有基本救命術證照，分別被罰三萬、五萬元，成為開罰首例，並付出直升機救援費二百廿二萬餘元的高昂代價。

之後在二○一九與二○二四年，分別裁罰一件、二件，都罰一萬元，今年三月又有獨攀南三段的女山友，因未辦保險與未具救命術證照，兩項違規各開罰一萬元。

只是登山條例上路八年，山難究責違規裁罰僅五件，令人質疑管理條例流於形式，凡有登山保險、救命術證照，不管山友經驗、技術、體能為何，一旦登山出事，就有空勤免費載送，成為登山保命符，導致山難層出不窮，寶貴搜救資源遭濫用，登山界即有人要求帶隊嚮導應負起責任，失職就應停權列入「黑名單」，並予以重罰。

搜救前線 盼中央提出配套改善

南投消防局表示，登山自治條例上路多年，降低山難件數有限，但對搜救來說，因山友必須具備定位、通訊裝備，在山難發生第一時間，可立即掌握山難地點，有助搜救時效，增加生還機會。

消防人員說，許多荒野縱走路線，例如南三段，因沒有管理單位的登山檢核，只要申請入山證就能進入，但山友貿然挑戰長程路線，最後若發生山難，都由消防與空勤承擔，這是搜救第一線人員「最深的痛」，希望中央重視，提出配套改善。

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