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    夏季航班飛101航點 恢復至疫前96％

    我國2025年夏季班表，各機場總計新增及恢復11個航點。 （記者蔡昀容攝）

    我國2025年夏季班表，各機場總計新增及恢復11個航點。 （記者蔡昀容攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕二○二五夏季班表國際及兩岸航班總計飛航一○一航點，其中十一個是新增或恢復航點。不過台灣出境踴躍，國際客入境人次表現不佳。立委直言，台灣應加強區域旅遊特色，拓展多元入境市場。

    我國全際航線的班機客運量，疫前二○一九年約五九九二萬人次，隨著疫後復甦，去年約五三五六萬人次，恢復至疫前近九成。今年夏季班表（三月三十日至十月廿五日）總計飛一○一航點，恢復至疫前七成三；平均每週飛二八四八班，恢復至疫前九成六。

    新增或恢復11航點

    今年夏季班表桃園機場新增五航點，包括台灣虎航大分、米子，星宇航空神戶及菲律賓皇家航空薄荷島，阿提哈德航空規劃九月新增阿布達比航點。高雄機場新增三航點，華航重慶、越捷航空芽莊（金蘭）及德威航空濟州。

    台中機場有星宇四月十八日新增神戶，越竹航空六月新闢芽莊（金蘭）航線，台灣虎航三月三十日恢復澳門航線。

    立委建議拓展多元入境市場

    去年國際來台客七八五．七萬人次，僅疫前六成六水準。立委李昆澤表示，去年日本的中國客比疫前減少二六○萬多人次，但東亞與歐美客大幅增加，國際客總計三六八七萬人次，創歷史新高，「推動觀光依靠的是良好的旅遊品質，而不是特定國家」。

    李昆澤表示，國際旅客對台印象仍是台北一○一、故宮、阿里山等，應加強區域旅遊特色火力，避免各區觀光同質性過高，並提升旅遊品質，一味補助業者非長久之計。

    交長：多管齊下提升旅遊品質

    交通部長陳世凱坦言，國際客對台印象的「圖像」不夠明顯，將精進行銷方式，今年也籌設觀光研訓院，培育觀光人才，打好觀光底子；交通部會透過與商圈溝通、提供數位應用等方式，提升整體旅遊品質。

    陳世凱表示，來台中國客減少，但日韓、歐美市場是增長趨勢，觀光署積極拓展其他市場，台灣還可以再加強，會向日本學習。

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