外交部與Discovery合製紀錄片／「星廚探味：台灣」奪美大獎 媒宣費被砍難再續

外交部與Discovery頻道合作攝製「星廚探味：台灣」，鼎泰豐以品質穩定的小籠包揚名國際。 （資料照，Discovery提供）

2025/04/09 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部二○二三年與Discovery合作製播的「星廚探味：台灣」國情紀錄片，今年三月在美國榮獲二項大獎殊榮，擴展台灣文化國際能見度；今年度紀錄片「AI科技島：台灣」將於五月九日首播。惟據了解，外交部今年度「媒體宣傳費」遭全數刪除，明年將無緣再見到優秀紀錄片產出。

外交部國際傳播司司長徐詠梅昨指出，外交部前年與Discovery頻道合作製播「星廚探味：台灣」紀錄片，今年三月在美國The Taste Awards中獲「最佳非英語節目、影集或影片」與「最佳亞洲節目」二項殊榮，也納入串流平台Max的節目片單。

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徐指出，外交部為凸顯「經濟外交」，與Discovery頻道合作製播「AI科技島：台灣」紀錄片，介紹台灣為全球晶片與AI產業供應鏈不可或缺的要角，五月九日晚間十時首播後，將陸續在日、韓、印度等廿個亞洲國家播出。

而外交部三月十六日至廿二日首次嘗試邀請巴拉圭、瓜地馬拉、捷克和以色列等四國網紅組團訪台，訪台期間發布逾二百則貼文、短影音，全球觀看破三千五百萬次，外交部將視今年邀訪預算情形，研議繼續加辦可能性。

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