蘆洲國小優化通學廊道 新北拚2026年達標百校

新北市長侯友宜（中）昨天前往蘆洲國小視察人行道改善工程完工後情況 。（記者羅國嘉攝）

2025/04/08 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府推動校園周邊通學廊道改善計畫，市長侯友宜昨天視察蘆洲國小人行道改善工程，校方配合圍牆退縮、移除障礙物及變電箱下地，人行道寬度達一．五公尺以上。侯友宜表示，預計二○二六年完成改造一百所學校通學廊道，目前已完成八十四校，投入經費達十六．二一億元。

投入逾16億元 84校改善完成

市府養護工程處長鄭立輝說明，蘆洲國小改善路段橫跨中正路、忠孝路、復興路及中央路，總長度約一○四八公尺，原有人行道有電桿、電箱及植栽等設施阻礙，人行淨寬不足一．五公尺，此次校方配合圍牆退縮、移除障礙物及變電箱下地工程，全線人行道寬度達一．五公尺以上。

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蘆洲國小新人行道逾1.5公尺

侯友宜指出，蘆洲國小通學廊道串聯周邊已改善的空中大學及捷運新蘆線三民高中站，學生、家長與社區居民皆能受惠，目前全市已有八十四所學校通學廊道完成改善，投入經費達十六．二一億元，「不只是改善學童通學環境，也建構社區的人本交通網絡」。

工務局長馮兆麟補充，今年預計完成十所學校改善，目前已完成二所，八十四校改善工程總長度達卅七．六二公里，總面積八萬七三九二平方公尺，受益師生與市民每日約十五萬人次，其中卅九案獲得中央補助六．三億元。改善地點依據校方反映、里長建議、民眾通報及市府巡查綜合評估，並爭取行政院「永續提升人行安全計畫」四年四百億元經費補助。

新人行空間 議員促加強告示

市議員顏蔚慈說，部分新設的人行空間與臨停規範仍不夠清楚，建議市府強化告示，在民眾尚未習慣新制的階段，應與警局協調，以柔性勸導取代開罰；另外，光華路後段人行道周圍住宅密集、通行需求高，建議納入後續改善計畫，使通行路網更完整。

新北市蘆洲國小通學廊道完 成改善，人行道拓寬後達一．五公尺以上 。（記者羅國嘉攝）

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