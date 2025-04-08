去年20萬人次搭乘 軌道觀光起飛／台鐵委外經營租金近1.3億 今年目標成長至1.5億

台鐵近年推出的觀光列車，內裝經過大幅改造。圖為山嵐號。（記者蔡昀容攝）

2025/04/08 05:30

〔記者吳亮儀、蔡昀容／台北報導〕台鐵公司將退役的舊款列車改裝並委外營運，去年共吸引約二十萬人次搭乘，逐漸打造出「軌道觀光經濟」，也有助於拚國旅。

根據台鐵統計，去年各觀光列車搭乘人數，環島之星計一一萬五三二二人次、鳴日號暨鳴日廚房三七八五人次、藍皮解憂號六萬六六○二人次、海風號一一八三人次，雄獅旅行社統計，福森加上栩悅約一萬二千人次，總共約十九萬八千八百多人次。

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山嵐號中旬首航 暢遊東部風光

台鐵「海風號」去年上路後引起話題，搭乘率高達九十七％，「山嵐號」也將於本月中旬首航帶領遊客暢遊東部山海風光，目前已一票難求。由於七成國旅旅客不住宿，台鐵要求業者設計二日以上的商品，搭乘觀光列車之餘還要讓旅客在各縣市住宿，提升國旅市場。

雄獅經營5列車 貢獻4億營收

台鐵公司統計，去年觀光車隊委外營運的租金近一．三億，今年再加入「山嵐號」，加上分潤、抽成，要拚成長到一．五億元。雄獅旅行社受委託經營海風號、鳴日號暨鳴日廚房、福森、栩悅、藍皮解憂號，去年八萬四千人次搭乘，較前年成長約廿％，貢獻整體營收四億元，今年目標要達五億元。

「環島之星」由易遊網營運，十三小時即可完成環島，旅客可中途下車參加當地旅程及留宿，每天多達兩百種組合遊程可選擇。總經理陳志豪表示，環島之星包辦交通、餐食及娛樂設施，且友善銀髮族，曾接待過近百歲旅客。

下半年推出台鐵假期套裝旅遊

除了觀光列車，台鐵公司也效仿高鐵公司將推出「台鐵假期」，台鐵人員表示，買車票搭配旅遊行程、飯店住宿、景點門票、交通接送及美食體驗等套裝旅遊產品販售，整體售價會低於市售價格，並強調住宿一定划算，計畫下半年推出相關商品。

台北市立運輸研究中心主任暨台灣軌道經濟發展協會常務理事張學孔認為，台鐵可作為國旅觀光推手，目前鐵道公司、政府要素都齊備，但旅遊景點當地的食、宿、遊、購相關的產業常仰賴旅客住宿，這也是鐵道經濟旅遊很重要的一環，這部分仍須民間業者再努力一點，提升自己的水準並找回國人的信心，形成完整軌道觀光生態系。

觀光列車山嵐號提供精緻餐食。（記者蔡昀容攝）

台鐵近年推出的觀光列車，內裝經過大幅改造。圖為山嵐號。（記者蔡昀容攝）

台鐵及林業署各式觀光列車

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