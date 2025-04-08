立委訪視苗縣庇護工場 關心多元就業

立法院社會福利及環境衛生委員會昨到苗栗縣，考察庇護工場運作及多元就業情形。（記者彭健禮攝）

2025/04/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕立法院社會福利及環境衛生委員會昨到苗栗縣，考察庇護工場運作及多元就業情形。勞動部政務次長李健鴻肯定庇護工場長期提供弱勢身心障礙者就業機會，勞動部去年於此區塊投入近五億七千萬協助，並朝協助庇護員工於一般職場融合就業、協助庇護工場經營及增加庇護員工薪資與權益維護等。

阿昌清潔庇護工場 12身心障礙者就業

立院社福環衛委員會立委邱鎮軍、林月琴、王正旭與李健鴻、勞動力發展署代理署長陳世昌及勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁等人，昨前往阿昌清潔庇護工場。該庇護工場是苗縣府與台灣紙業大廠正隆股份公司合作輔導，於二○一七年所設立的全縣第一家庇護工場，從事衛生紙包裝銷售，目前共提供十二位身心障礙者就業。

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李健鴻聽取簡報後，肯定阿昌庇護工場長期提供弱勢身心障礙者就業機會，並表示目前全國共有一百六十三家庇護工場，提供超過二千個身心障礙庇護工場工作，勞動部對於庇護性就業服務經費，去年編列近五億七千萬元，較三年前增加近一億元，協助身心障礙者找到合適的工作。

邱鎮軍提出，苗栗縣有弱勢身心障礙者，因為交通接送問題，無法到庇護工場就業學習。林月琴也希望勞動部針對庇護工場產品，也要有更多的銷售通路規劃協助。

試辦協助庇護員工 一般職場融合就業

對此，勞動力發展署補充，中央跨部會合作，今年起公部門優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品，由五％增加至十％，並將企業採購庇護工場產品及進用身心障礙員工納入企業永續發展評核。

另，勞動部也預訂五月起試辦庇護員工就業力提升計畫，協助庇護員工於一般職場融合就業；六月起辦理庇護工場輔導服務計畫，協助庇護工場經營及維護庇護員工權益；七月辦理庇護工場營運協助，調升庇護就服員薪資，及增加經營費用補助等。

立法院社會福利及環境衛生委員會昨到苗栗阿昌庇護工場，庇護員工示範操作包裝衛生紙。（記者彭健禮攝）

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