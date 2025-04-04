屏縣府變身童趣樂園 上萬親子嗨玩

屏東縣政府昨天變身童趣樂園，「彩繪公車」讓小朋友盡情揮灑。（記者羅欣貞攝）

2025/04/04 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歡慶兒童節，屏東縣政府昨天舉辦「包圍縣府孩子作主」活動，嚴肅的政府建築變身為童趣樂園，二十四個局處推出二十四個互動遊戲區，還有紙箱裝扮走秀、小小縣長發聲，約吸引逾萬名親子參與。

24局處 推出24個互動遊戲區

配合這項活動，屏東縣政府大樓從三月二十四日開始，就設置了四個巨型人偶裝置藝術，宛如「調皮孩子」攀爬在建築外牆，彷彿正在進行一場「攻占縣府」的冒險。屏東縣長周春米表示，「每個孩子都是今天的最佳主角！」

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巨型人偶攀爬外牆 帶頭冒險

昨天開幕儀式由周春米率領二十位小朋友上演「紙箱變裝秀」，只見孩子們穿著親手製作的創意紙箱裝扮登場，有自動販賣機、鳳梨手機、長頸鹿、太空船等造型，萌翻全場，周春米更以「火箭造型」驚喜現身，高喊︰「屏東的孩子，準備發射夢想！」

活動高潮之一，莫過於「小小縣長區」的趣味訪談。孩子們穿上特製的縣長背心，一本正經地站上迷你縣長演講台發表政見；主持人問︰「假如你是屏東縣長，你要做什麼？」答案五花八門，其中大成藝術實驗小學學童黃煦說「我要給全屏東的學校一千萬元改造遊樂場，裡面有可以盪三層樓高的鞦韆……」等，逗樂全場。

周春米︰持續打造友善兒童空間

昨天活動從上午十點進行到下午五點，活動尾聲時不少孩子仍意猶未盡，流連在遊戲區，拉著爸媽喊「再玩一次」；周春米表示，孩子的笑容是城市最美的風景，未來會持續打造友善兒童的空間，讓屏東成為激發創意與夢想的基地。

屏東縣政府昨天變身童趣樂園，4個巨型人偶裝置藝術攀爬在建築外牆，吸引上萬名親子開心同樂。（記者羅欣貞攝）

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