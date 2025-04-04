0403地震週年／太魯閣重建 上半年開放局部景區

太魯閣遊客中心在地震後最快修復完成開放。 （記者王錦義攝）

2025/04/04 05:30

〔記者李文馨、林志怡／台北報導〕○四○三地震發生滿週年，內政部昨表示，太魯閣遊客中心及西寶以西的景點目前可供民眾休憩或健行，另預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部表示，太魯閣國家公園去年遭受芮氏規模七．二強震重創，內政部組成跨署處的重建小組投入重建工作，並爭取卅億元的園區重建經費，依環境條件及災害情形分期分區進行重建工作。

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遊客中心及西寶以西可健行

內政部指出，經過太管處一年來的努力，環境條件較為穩定地區，如太魯閣遊客中心及西寶以西的景點，包含西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景台等，目前已可供民眾休憩或健行。

內政部說，預計今年上半年可陸續開放天祥遊憩區局部區域，及蘇花公路沿線的崇德、大清水遊憩區，同禮部落居民出入的得卡倫及大同大禮等地區。

內政部表示，重建之路仍然漫長，未來將持續透過高科技儀器，例如LiDAR光學雷達、UAV空拍等，對災區地質岩層、邊坡岩石裂縫、植被等詳細評估與調查後，提供工程規劃設計依據，再啟動強化工程設計、施工；內政部也已請國土管理署、空勤總隊等單位，共同進行布洛灣、長春祠地區的整建工作

花蓮、台南近日留意餘震

此外，花蓮、台南先後於昨日上午發生規模四．九的地震。中央氣象署地震測報中心科長趙曉玲指出，兩起地震是獨立事件，只是剛好規模相同，且從初步資料評估，應與○四○三花蓮地震、○一二一嘉義大埔地震等無關，但提醒民眾，近三天周邊區域可能再有規模四以下餘震發生，務必做好防震措施。

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