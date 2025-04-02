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    白沙屯媽進香 6天20萬人報名

    白沙屯媽祖進香宗教盛事，報名人數再破紀錄、六天達廿萬人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

    白沙屯媽祖進香宗教盛事，報名人數再破紀錄、六天達廿萬人。圖為媽祖婆往年出發時盛況。（資料照）

    2025/04/02 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆徒步南下雲林縣北港朝天宮進香，是全國矚目的宗教盛事，自三月二十七日早上八點起受理跟隨進香報名，就吸引大批信眾排隊。白沙屯拱天宮管理委員會總幹事陳春發指出，三月三十一日報名人數已突破去年的十七萬九九七一人，昨日一早更達二十萬人，再創新高。

    白沙屯拱天宮媽祖婆南下北港朝天宮進香，最大的特色就在於沒有固定路線，全由媽祖帶領，信徒們需要隨時關注鑾轎動向，且從苗栗通霄前往雲林北港的路程通常會在兩天內疾走抵達，速度相當快，由於鑾轎頂搭配的是粉紅色遮雨布，因此也被信徒們稱作是「粉紅超跑」。

    近年來報名跟隨媽祖婆進香人數屢創新高，而且增加幅度驚人。二○二○年報名人數五萬四千五百九十九人、二○二一年七萬八千六百七十二人、二○二二年達到九萬九百二十八人、二○二三年突破十萬大關達到十一萬三千六百二十一人、去年增加至十七萬九千九百七十一人。

    陳春發說，信眾相當熱情，開放報名五天就打破去年紀錄突破十八萬人，三月三十一日傍晚就已經達到十九萬餘人報名，昨日一早人數就突破二十萬人。

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