小一新生銳減 屏市預估3年後跌破千人

唐榮國小與建國國小去年十二月合辦「糖果嘉年華」校際運動會。（唐榮國小提供）

2025/04/01 05:30

招生面臨挑戰 小校超前部署結盟共好 大校憂減班提升競爭力

記者羅欣貞／專題報導

受少子化衝擊，屏縣首善之區屏東市面臨小一新生千人保衛戰，全市現有二十一所公立小學，本學年（一一三學年）國小新生還有一千六百多人，三年後恐僅剩九百餘人，今年起每年招生季都是關鍵年，已有小校超前部署互相結盟，共同選書備課，大校擔憂減班，力圖提升競爭力。

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全市21所國小 本學年新生一千六百多人

屏東市國小新生數佔全縣三分之一到四分之一，縣府教育處推估，一一七學年隨著全縣新生數降至近年新低的三千八百餘人，屏市新生數恐跌破千人，目前全市公立國小部有二十一所，均面臨嚴峻挑戰。

唐榮、建國國小 合辦運動會、共同選書

屏東市十班以下國小佔三成，本學年唐榮國小、建國國小即邁出策略聯盟第一步，合辦校際運動會，去年由唐榮主辦，今年將輪由建國主辦，減輕老師負擔，兩校同年級學生也能互相砥勵學習；唐榮國小校長林春如表示，下學年起兩校將共同選書備課，評量共同命題，未來兩校的專長老師也將互相支援，「小校互助共好，創造教育藍海」。

建國國小除和唐榮國小策略聯盟，也將觸角延伸至鄉鎮，三月底和三地門鄉賽嘉國小、內埔鄉榮華國小合辦畢業生「挑戰百里鐵馬行」騎到墾丁，「小校困境在群性教育受限，但小校間聯盟就能補足」，建國國小校長温昇泓認為，面對競爭時代，小校要善用創新與靈活度做出口碑。

學者籲強化辦學特色 回應社區需求

部分屏市校長指出，就算是明星學校，也要持續提升競爭力，加強教師專業成長，提高學生閱讀認知能力與基本學力；相較小校，大校面臨的將是更沈重的減班壓力。

縣府教育處長楊英雪表示，將持續評估學校學生人數、校舍空間、設備、當地社區發展及校地現有面積計算標準，採取總量管制措施，並鼓勵學校間學習社群共備、公開觀課，強化合作。

國立屏東大學教育行政研究所副教授王慧蘭分析，少子化是社會趨勢，縣府須掌握預估人口數和新生人數，盤點地方教育資源，讓各校提出轉型活化方案，例如學校強化辦學特色、回應社區不同年齡層的需求辦理多樣化學習方案或與企業合作開發各種教育服務。

建國國小三月底和賽嘉、榮華國小合辦畢業生「挑戰百里鐵馬行」。（記者羅欣貞攝）

屏縣小一新生逐年遞減

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