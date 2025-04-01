民團調查／雙北在宅保母老化 50歲以上逾7成

在宅保母薪資、公幼延託等都由地方政府主管，托育及就業政策催生聯盟公布六都相關指標，呼籲首長應盡速提高保母薪資，並讓公幼延托時間可對上家長上班的時間，以落實公幼設置美意。（記者楊媛婷攝）

2025/04/01 05:30

〔記者楊媛婷、劉詠韻／台北報導〕托育及就業政策催生聯盟檢視六都托育政策，發現五十歲以上的在宅保母增加，且薪資漲幅不及其他行業薪資一半；另公幼延托、寒暑假提供服務覆蓋率不足，若無強力後援的家長仍無法送孩子到公幼就讀。

薪資漲幅不及其他行業一半

台灣以雙薪家庭為主，政府提供公幼與托育服務，托育及就業政策催生聯盟就在宅保母薪資漲幅、保母人力老化、公幼延托、寒暑假服務時間覆蓋率等指標，檢視六都首長上任二年半政績，召集人王兆慶表示，賴總統提出提高三歲以下托嬰率政策，但在宅保母薪資水準由地方訂定，以在宅保母每月收托平均二名幼兒來說，每年月薪漲幅極小，並面臨人力老化。

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王兆慶說明，台北市去年在宅保母五十歲以上者占七十八％，新北占七十一％，呈現總體老化趨勢，未來在宅保母恐呈雪崩式退場，家長最後只剩托嬰中心，或更昂貴的到府保母可選，教育Ｍ型化將延伸到托嬰。

不過，北市社會局表示，在宅保母年齡比例確實逐年增加，但該數據未包含到宅居家托育人員；截至今年三月，五十歲以上保母有二八八六人，去年月費已調增一千元。

六都公幼寒暑假覆蓋率不足

公幼服務時間和家長上班時間難契合，王兆慶指出，以桃園為例，前年寒暑假桃園家長需上班日為五十三天，但桃市公幼服務日數平均僅廿五天，等同家長一年就要請假廿八天照顧孩子，他呼籲六都地方應盡速調整在宅保母薪資，還有將公幼時間缺口補滿。

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