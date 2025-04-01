總統期許發明家 共造護國群山／創新成果受國際肯定 「科研經費只會增加不會減少」

總統賴清德昨接見二○二四國際傑出發明家獎得獎人，特別點名年紀最小的得獎人是三位來自台南、國小六年級學生，邀請他們起立接受眾人鼓掌表揚。 （中央社）

2025/04/01 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨接見二○二四國際傑出發明家獎得獎人時表示，未來政府對科技研發的經費只會增加、不會減少，期許大家將創意轉為創業，共同打造「護國群山」，促進台灣產業、科技多元發展，讓台灣經濟欣欣向榮。

賴清德說，愛迪生曾說「天才是百分之一的靈感加上百分之九十九的汗水」，這句話就是在形容大家的努力，發明不只增進人類的福祉，且促進社會的進步與繁榮，他要代表政府致上最高的敬意。

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讚譽3名來自台南小六新秀

賴清德指出，本屆得獎者涵蓋各年齡層、各專業領域，且有許多年輕新秀，年紀最小的得獎人是三位國小六年級生，來自台南慈濟中學國民小學部的林彥喆、蔡宥昕及陳韋竣，他們的發明不僅具有減碳和減少廢棄物的效果，且能提高紅心芭樂的產量與甜度，讓人驚豔。

賴清德表示，要將腦中的創意發想轉換為實際有效的解決方案，需要克服重重的關卡，才會有豐碩的成果，其中一個關卡就是經費的支持。據國科會調查，在政府與企業積極投入下，全國研發經費逐年成長，二○二三年達到九三七三億元，占GDP比率為三．九八％，創下歷史新高。

賴清德指出，瑞士洛桑管理學院公布的「二○二四年IMD世界競爭力年報」，台灣在六十七個受評比國家中排名第八，在人口超過二千萬人經濟體中，連續四年蟬聯世界第一，除了感謝大家的努力，讓台灣的研發能力與創新成果受到國際的肯定，他也要告訴大家，「未來政府對科技研發的經費只會增加、不會減少。」

勉勵持續發明 將創意轉成創業

賴清德說，面對人工智慧快速崛起，數位轉型、淨零轉型及地緣政治變動等挑戰，我們要打造「護國群山」，促進台灣產業、科技多元發展，才能持續保持台灣在全球科技及產業鏈的關鍵地位，要達成這樣的目標，傑出發明家持續不斷地努力，絕對不可或缺。

賴清德表示，期許大家持續深耕研究、精益求精，將創新發明的精神不斷傳承下去，並將創意轉為創業，讓台灣的經濟欣欣向榮，政府也會做大家的後盾，一起為國家、為人類的福祉，做出更多貢獻。

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