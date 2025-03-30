騎樓停放機車 竹市開放28處

2025/03/30 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府交通處即日起開放廿八處騎樓做為機車停放之用，此新舉措也引來商家與居民正反意見，有店家認為機車停在店門口影響生意，抱怨機車亂停影響出入，但機車族則認為可紓解市區找不到機車停車位置的壓力。

市府交通處表示，因市區部分道路寬度不足，機慢車停車空間有限，機車族希望能開放騎樓停車。經交通改善小組決議，去年十月起辦理五場「騎樓開放機慢車停車地方說明會」，並訂定注意事項，去年十一月起開放申請，到今年一月底受理六十一件申請案件，經會勘評估有廿八處符合劃設標準。

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交通處表示，經由參考各縣市作法，有條件開放住戶申請騎樓開放停車，首要是確保行人有足夠的寬度可以行走，而周邊道路尚有空間及方案可提供機慢車停放的話，才會同意住戶申請。

試辦騎樓開放停機慢車的標準包含騎樓及人行道須具備至少三‧五公尺的深度，不得設置臨時或固定障礙物，也不得在騎樓騎乘，周邊附近已無可供停放空間且停車需求大於供給，須留設人行通道至少一‧五公尺，同一建築物所有權人均須同意且施行後一年內不得申請取消，且騎樓空間供公眾免費停放，將視試辦情形做滾動式檢討。

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