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    台東科展嘉年華 6作品進軍全國賽

    台東科展嘉年華昨天在縣立體育館展覽兩天，現場有九十攤各類科學遊戲攤位。（（記者黃明堂攝）

    台東科展嘉年華昨天在縣立體育館展覽兩天，現場有九十攤各類科學遊戲攤位。（（記者黃明堂攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府於昨起一連兩天在縣立體育館辦理「第六十五屆科學展覽會頒獎典禮暨科學嘉年華」，現場除了展現代表台東縣參加全國賽的六件作品，另設置了九十個趣味科學遊戲攤位，供大小朋友闖關兌獎。

    此屆科學展覽會共有六所國中及廿所國小送件的四十一件作品參與競賽，從數學、物理、化學、地球科學、生物，以及生活與應用（一）、（二）、（三）等八科中評選出優秀作品，由東海國小、三民國小、東海國中及寶桑國中獲得團體獎。

    嘉年華活動內容涵蓋物理、化學、生物、地球科學等多面向，室內有豐榮國小「磁鐵穿透線圈」、豐田國中「液態氮低溫實驗」；戶外則有國立海洋生物博物館「海洋行動餐車」、國立台灣科學教育館「低碳行動電影院」及台東縣「英語行動車」等科學闖關。

    六件代表台東縣參加全國科學展覽會作品有國小組生物科東大附小「玉帶鳳蝶擬態行為與環境適應之研究」、生活與應用科學科（一）初來國小「學習靠ｅ度」、生活與應用科學科（二）知本國小「探討黑水虻蟲糞的再利用」；國中組數學科東海國中「蜿蜒曲折」、生活與應用科學科（一）寶桑國中「以Scratch為模型規劃最短逃生路線」、生活與應用科學科（二）東海國中「自釀釋迦醋之探討」。

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