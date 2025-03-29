交通部補助 天王星21號首航綠島

中央補助汰換台東離島客輪，首艘「天王星廿一號」昨天在富岡港啟航，航向綠島。（記者黃明堂攝）

2025/03/29 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為提升台東往來綠島、蘭嶼交通便利性、舒適度，台東縣政府向交通部航港局爭取三億元，補助五艘老舊客輪汰換，首艘「天王星廿一號」昨天啟航，由富岡漁港航向綠島南寮漁港，以全新內外裝加入離島航運陣容。

金媽祖坐鎮 船號21是媽祖指示

長杰航運所屬的船齡卅二年「天王星號」退役，由新加坡建造、耗資二．五億元的「天王星廿一號」接替航運任務，原供奉在舊船的金媽祖也被請到新船駕駛室坐鎮，保祐行船平安。船東說明這是第二艘天王星，編號「廿一」則是媽祖的指示。船長則介紹結合科技的新穎駕船設備，一個滑鼠就能操控。

請繼續往下閱讀...

縣長饒慶鈴表示，台東到綠島、蘭嶼交通運輸，不論是在地鄉親交通往返、遊客觀光、物資運補、垃圾回收，因為飛機運載有限，最重要仍是依靠海運，但現有民間業者客貨船齡多艘老舊，對於載客舒適度、滿意度都有提升空間，中央補助三億元，協助五艘廿五年以上高齡客輪汰換，繼「天王星廿一號」後，今年還會有「凱旋九號」及「綠島之星九號」新船加入。

載客量352人 往返富岡、南寮漁港

長杰航運總經理陳忠生及縣府交觀處表示，「天王星廿一號」載客量高達三百五十二人，新船設施全方面提升，秉持著對環境的承諾，船隻搭載的引擎符合節能減碳及環保油品規範。為了提升乘客的搭乘品質與舒適度，新船特別擴大了行李放置空間並增強無障礙設施，確保每位旅客都能享受更為便捷與舒適的乘船體驗。船隻的整體設計則融入美學元素，無論是在視覺還是功能性，為旅客帶來既舒適又美觀的航行體驗。

政府補助的條件是需配合疏運，除了旅遊旺季的船班行駛，船隻將履行六年義務，於旅遊淡季期間每年提供至少五十趟的航班服務，保障離島居民與遊客的基本交通需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法