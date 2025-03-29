二月寒害 埔心金蜜芒果估減收三成

彰化縣埔心鄉金蜜芒果產區，受今年寒流來襲影響，導致產區2至3成花苞腐壞，結果率降低。（記者陳冠備攝）

2025/03/29 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉為金蜜芒果主要產區，種植面積約五十公頃，然而今年寒冬異常嚴峻，近來多次寒流來襲，導致部分花苞腐壞、結果率降低，今年產量恐將減少二至三成。果農羅福村說，沒想到二月還會有寒流，果園內許多花苞都被凍傷，今年只能提早「下課了！」

埔心鄉的金蜜芒果以甜度高、果肉細緻聞名，每年五月至七月進入產季，然而，今年適逢十年來最冷的冬天，特別是在二月期間侵襲而來的寒流，讓氣溫一度降至攝六至七度，而且寒流後還碰上連日降雨，導致部分花苞腐壞、結果率降低，更有果實感染炭疽病。

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許多花苞凍傷 無法開花結果

羅福村表示，金蜜芒果花期從年底十二月至隔年一、二月間，剛好這次冬天寒流多，其中不乏七度以下低溫，導致不少花苞被凍傷或枯死，再也無法開花結果了，「往年這個時候，樹上應該已經有不少小果，但今年卻有許多樹還是光禿禿的，幾乎確定收成會大幅減少二至三成。」

台中區農業改良場表示，今年一至三月降雨日數多，經查發現芒果園陸續出現炭疽病與小黃薊馬等病蟲害，造成表皮黑斑、壞死甚至腐爛。建議果農應密切觀察花穗是否有黑色斑塊，並在降雨過後加強防治，以降低病害影響。

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