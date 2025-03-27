宜蘭礁溪賞螢季4月登場 12場免費導覽

宜蘭礁溪賞螢季下月登場，為期2個月活動將辦12場免費導覽解說。（礁溪鄉公所提供）

2025/03/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，因無光害及少污染，成為螢火蟲復育繁殖基地，近年更成為熱門賞螢秘境，每到四、五月份賞螢季就會吸引遊客朝聖。今年礁溪鄉公所將舉辦十二場免費導覽活動，四月九日中午開放線上報名，名額有限額滿為止。

匏杓崙路熱門賞螢秘境

「火金姑（螢火蟲）的故鄉—小礁溪」，是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，主要賞螢步道來回約二公里，民眾徒步須花費卅五分鐘以上，由於螢區位於道路旁，廊帶長且廣，因螢火蟲看不見紅光，鄉公所為了生態保育，在螢火蟲出沒路段，將路燈換成紅光。

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小礁溪的螢火蟲分成黑翅螢、蚊螢、擬紋螢三個品種，四月起蟲群數量、密度漸增，夜間展翅山林，加上飛舞星光，成為當地限定奇幻美景，預計四月中旬大爆發，活動期間每天下午四點至晚上八點，匏杓崙路至小礁溪橋會進行四小時交通管制。

預計4月中旬大爆發

礁溪鄉長張永德說，近年「火金姑的故鄉—小礁溪」成為自然生態觀光新亮點，四月起至五月卅一日歡迎民眾到礁溪賞螢，最佳觀賞時間為下午六點半至晚上七點廿分，不過螢況多寡仍視當日天氣而定。

為期二個月賞螢季，公所規劃在四月十九日至五月四日的每個週六、日，共計六天，每天提供二場免費導覽解說；四月九日中午十二點開放線上報名。未預約民眾也可自行前往賞螢，可在管制點的服務站掃描QR Code，即可透過手機聆聽線上語音，導覽報到地點位於「居悠谷生態民宿」對面帳篷。

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