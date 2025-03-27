為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭礁溪賞螢季4月登場 12場免費導覽

    宜蘭礁溪賞螢季下月登場，為期2個月活動將辦12場免費導覽解說。（礁溪鄉公所提供）

    宜蘭礁溪賞螢季下月登場，為期2個月活動將辦12場免費導覽解說。（礁溪鄉公所提供）

    2025/03/27 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶俗稱「小礁溪」，因無光害及少污染，成為螢火蟲復育繁殖基地，近年更成為熱門賞螢秘境，每到四、五月份賞螢季就會吸引遊客朝聖。今年礁溪鄉公所將舉辦十二場免費導覽活動，四月九日中午開放線上報名，名額有限額滿為止。

    匏杓崙路熱門賞螢秘境

    「火金姑（螢火蟲）的故鄉—小礁溪」，是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，主要賞螢步道來回約二公里，民眾徒步須花費卅五分鐘以上，由於螢區位於道路旁，廊帶長且廣，因螢火蟲看不見紅光，鄉公所為了生態保育，在螢火蟲出沒路段，將路燈換成紅光。

    小礁溪的螢火蟲分成黑翅螢、蚊螢、擬紋螢三個品種，四月起蟲群數量、密度漸增，夜間展翅山林，加上飛舞星光，成為當地限定奇幻美景，預計四月中旬大爆發，活動期間每天下午四點至晚上八點，匏杓崙路至小礁溪橋會進行四小時交通管制。

    預計4月中旬大爆發

    礁溪鄉長張永德說，近年「火金姑的故鄉—小礁溪」成為自然生態觀光新亮點，四月起至五月卅一日歡迎民眾到礁溪賞螢，最佳觀賞時間為下午六點半至晚上七點廿分，不過螢況多寡仍視當日天氣而定。

    為期二個月賞螢季，公所規劃在四月十九日至五月四日的每個週六、日，共計六天，每天提供二場免費導覽解說；四月九日中午十二點開放線上報名。未預約民眾也可自行前往賞螢，可在管制點的服務站掃描QR Code，即可透過手機聆聽線上語音，導覽報到地點位於「居悠谷生態民宿」對面帳篷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播