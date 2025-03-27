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    暌違21年 土庫國小女籃摘U12冠軍

    土庫國小女籃吳艾玲（左起）、許容瑄、李佩容、黃酈薇等人馳騁在球場的表現，被外界譽為「鎮隊四劍客」。（記者李文德攝）

    土庫國小女籃吳艾玲（左起）、許容瑄、李佩容、黃酈薇等人馳騁在球場的表現，被外界譽為「鎮隊四劍客」。（記者李文德攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫國小參加第五十七屆全國少年籃球錦標賽，以五戰全勝之姿勇奪U12女子組冠軍，隊上更有四名球員更受外縣市籃球名校關注。昨球員揮軍北上再戰今年度全國小學籃球錦標賽，縣長張麗善授旗鼓勵朝連霸邁進。

    土庫國小女籃隊逾四十年歷史，是地方孕育籃球新星名校，早在二○○四年參加第卅六屆錦標賽時就奪得隊史首冠，此後幾乎與后冠擦身。日前決賽時力退強敵台中東興國小，暌違廿一年再次摘冠。

    教練龍弘元表示，比賽前球員面對即將而來的戰役感到緊張，因此也有不少隊員表現不穩定，但他告訴大家如何保持屹立不搖的心態，久而久之，球員心理狀態都能承受壓力，更是五戰全勝的關鍵。

    十四名球員引起不少學校關注，其中被外界譽為「鎮隊四劍客」的黃酈薇、許容瑄、李佩容、吳艾玲，都有外縣市國中籃球名校招手欲網羅，多數隊員傾向在地升學，持續精進球藝。

    張麗善表示，為培育運動人才，全力推動選手四級連結，以一條龍式進行人才養成，甚至還有第五級連結，即是企業合作媒合選手到企業運動隊伍上班，盼人才在運動界貢獻一己之力。

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