為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    盧秀燕6年賣地252筆 議員：缺整體規劃

    盧秀燕市長上任後賣出252筆市有地，面積約等於1.43個中央公園大，市議員陳俞融質疑土地處分政策缺乏整體規劃。圖為中央公園。（記者陳建志攝）

    盧秀燕市長上任後賣出252筆市有地，面積約等於1.43個中央公園大，市議員陳俞融質疑土地處分政策缺乏整體規劃。圖為中央公園。（記者陳建志攝）

    2025/03/24 05:30

    憂市產加速流失 財政局：主要出售畸零地 且不超過100坪

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕上任六年來，大賣抵費地、配餘地及市有非公用土地，引發外界批評，民進黨市議員陳俞融昨天指出，整理市府近年市有非公用土地處分情形發現，六年來已賣出二五二筆市有地，總價值高達十三．九億元，面積約等於一．四三個中央公園大，令人憂心市有資產加速流失；對此，市府強調，以一百坪以上不出售為原則，並無大量變賣土地。

    水湳、13及14期配餘、抵費地 底價747億

    陳俞融表示，台中縣市合併後，胡志強市長任內四年賣出四九三筆土地，總額約廿六．五四億元；盧秀燕市長從二○一九年到二○二四年，平均每年賣出約二．三二億元的市有非公用土地，顯示國民黨執政團隊特別「擅長」賣地；且單就盧市長剛上任第一年的土地出售量，就佔了任內總量的五十％，凸顯市府在土地處分政策上嚴重失衡，缺乏整體規劃。

    陳俞融強調，不只市有非公用土地，近年來台中市多項重劃區接近完成階段，盧市府接連大賣抵費地及配餘地，爭議不斷。日前市府標售水湳、十三及十四期配餘地、抵費地，總標售底價達七四七億元創新高，為盧市長任內最大賣地案，但她任期只剩不到兩年，卻急著大賣土地，動機令人懷疑。

    任期剩不到兩年 大賣土地動機被質疑

    陳俞融要求市府，應以更宏觀的視野來規劃市有地的利用，針對市有土地，應優先考慮透過設定地上權、租賃等方式活化土地，建立更嚴謹的土地處分評估機制，確保每一筆土地的處分都能為市民帶來最大效益。

    市府財政局表示，盧秀燕市長上任後，強化市有地管理政策，實施比中央更嚴格的出售限制，超過一百坪以上不出售，六年來出售的市有地，主要是公有畸零地合併使用讓售、小面積且經評估無保留公用使用必要的土地。

    財政局強調，相較於前市長林佳龍四年任內共出售市有土地三六○筆，面積四．五六公頃，總價款十四．八九億元，現任市府並無所謂大量變賣土地的情形。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播