盧秀燕6年賣地252筆 議員：缺整體規劃

盧秀燕市長上任後賣出252筆市有地，面積約等於1.43個中央公園大，市議員陳俞融質疑土地處分政策缺乏整體規劃。圖為中央公園。（記者陳建志攝）

2025/03/24 05:30

憂市產加速流失 財政局：主要出售畸零地 且不超過100坪

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長盧秀燕上任六年來，大賣抵費地、配餘地及市有非公用土地，引發外界批評，民進黨市議員陳俞融昨天指出，整理市府近年市有非公用土地處分情形發現，六年來已賣出二五二筆市有地，總價值高達十三．九億元，面積約等於一．四三個中央公園大，令人憂心市有資產加速流失；對此，市府強調，以一百坪以上不出售為原則，並無大量變賣土地。

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水湳、13及14期配餘、抵費地 底價747億

陳俞融表示，台中縣市合併後，胡志強市長任內四年賣出四九三筆土地，總額約廿六．五四億元；盧秀燕市長從二○一九年到二○二四年，平均每年賣出約二．三二億元的市有非公用土地，顯示國民黨執政團隊特別「擅長」賣地；且單就盧市長剛上任第一年的土地出售量，就佔了任內總量的五十％，凸顯市府在土地處分政策上嚴重失衡，缺乏整體規劃。

陳俞融強調，不只市有非公用土地，近年來台中市多項重劃區接近完成階段，盧市府接連大賣抵費地及配餘地，爭議不斷。日前市府標售水湳、十三及十四期配餘地、抵費地，總標售底價達七四七億元創新高，為盧市長任內最大賣地案，但她任期只剩不到兩年，卻急著大賣土地，動機令人懷疑。

任期剩不到兩年 大賣土地動機被質疑

陳俞融要求市府，應以更宏觀的視野來規劃市有地的利用，針對市有土地，應優先考慮透過設定地上權、租賃等方式活化土地，建立更嚴謹的土地處分評估機制，確保每一筆土地的處分都能為市民帶來最大效益。

市府財政局表示，盧秀燕市長上任後，強化市有地管理政策，實施比中央更嚴格的出售限制，超過一百坪以上不出售，六年來出售的市有地，主要是公有畸零地合併使用讓售、小面積且經評估無保留公用使用必要的土地。

財政局強調，相較於前市長林佳龍四年任內共出售市有土地三六○筆，面積四．五六公頃，總價款十四．八九億元，現任市府並無所謂大量變賣土地的情形。

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